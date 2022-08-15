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В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/most-1809583628.html
В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста - РИА Новости, 15.08.2022
В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
На июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T05:19
2022-08-15T09:37
специальная военная операция на украине
алексей гончаренко
в мире
игорь коротченко
борис джонсон
великобритания
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Так он прокомментировал слова российского эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что, по некоторой информации, план атаки на мост разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства."Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", — написал Гончаренко.Он сопроводил пост фотографией с переговоров, на которой запечатлен вместе с Уоллесом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/ukraina-1803418972.html
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алексей гончаренко, в мире, игорь коротченко, борис джонсон, великобритания, россия, украина, бен уоллес, крымский мост, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Алексей Гончаренко, В мире, Игорь Коротченко, Борис Джонсон, Великобритания, Россия, Украина, Бен Уоллес, Крымский мост, Республика Крым
05:19 15.08.2022 (обновлено: 09:37 15.08.2022)
 
В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

Депутат Рады Гончаренко заявил об обсуждении с Минобороны Британии атаки на Крымский мост

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Так он прокомментировал слова российского эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что, по некоторой информации, план атаки на мост разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", — написал Гончаренко.
Он сопроводил пост фотографией с переговоров, на которой запечатлен вместе с Уоллесом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
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Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
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