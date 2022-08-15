https://ria.ru/20220815/most-1809583628.html

В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста - РИА Новости, 15.08.2022

В Киеве рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

На июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T05:19

2022-08-15T05:19

2022-08-15T09:37

специальная военная операция на украине

алексей гончаренко

в мире

игорь коротченко

борис джонсон

великобритания

россия

украина

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Так он прокомментировал слова российского эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что, по некоторой информации, план атаки на мост разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства."Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", — написал Гончаренко.Он сопроводил пост фотографией с переговоров, на которой запечатлен вместе с Уоллесом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/ukraina-1803418972.html

https://ria.ru/20220815/podryv-1809578813.html

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