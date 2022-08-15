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Минцифры хочет продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако"
Минцифры хочет продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако" - РИА Новости, 15.08.2022
Минцифры хочет продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако"
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило продлить перевод государственных информационных систем в "Гособлако" до конца 2024... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:51
2022-08-15T18:51
2022-08-15T18:51
технологии
россия
единый заказчик в сфере строительства
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило продлить перевод государственных информационных систем в "Гособлако" до конца 2024 года, говорится в проекте, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Ранее планировалось, что он продлится до конца 2022 года."Проектом постановления предусмотрено продление до 31 декабря 2024 года срока проведения эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением (далее – эксперимент)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.
https://ria.ru/20220811/gosuslugi-1808790037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, единый заказчик в сфере строительства
Технологии, Россия, Единый заказчик в сфере строительства
Минцифры хочет продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако"
Минцифры предложило продлить перевод государственных IT-систем в "Гособлако" до конца 2024
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило продлить перевод государственных информационных систем в "Гособлако" до конца 2024 года, говорится в проекте, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Ранее планировалось, что он продлится до конца 2022 года.
"Проектом постановления предусмотрено продление до 31 декабря 2024 года срока проведения эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства
" в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением (далее – эксперимент)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
В конце 2021 года Минцифры РФ
предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.
Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.