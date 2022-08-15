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В Республике Алтай возобновили масочный режим - РИА Новости, 15.08.2022
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В Республике Алтай возобновили масочный режим
В Республике Алтай возобновили масочный режим - РИА Новости, 15.08.2022
В Республике Алтай возобновили масочный режим
Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:58
2022-08-15T18:59
распространение коронавируса
республика алтай
здоровье - общество
медицинские маски
россия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%", - отметил Максимов.При этом госпитализаций по-прежнему немного, в основном заболевание переносится в легкой форме. По данным на понедельник, на стационарном лечении в медицинских организациях находятся 37 человек с коронавирусной инфекцией, на амбулаторном – более 600 человек."В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в "антиковидное" распоряжение правительства региона. Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования", - уточняет пресс-секретарь.
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Распространение коронавируса, Республика Алтай, Здоровье - Общество, Медицинские маски, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса, Коронавирусы, Новости - Туризм
18:58 15.08.2022 (обновлено: 18:59 15.08.2022)
 
В Республике Алтай возобновили масочный режим

Жителям Республики Алтай рекомендовали носить маски в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%", - отметил Максимов.
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При этом госпитализаций по-прежнему немного, в основном заболевание переносится в легкой форме. По данным на понедельник, на стационарном лечении в медицинских организациях находятся 37 человек с коронавирусной инфекцией, на амбулаторном – более 600 человек.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в "антиковидное" распоряжение правительства региона. Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования", - уточняет пресс-секретарь.
 
Распространение коронавирусаРеспублика АлтайЗдоровье - ОбществоМедицинские маскиРоссияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыНовости - Туризм
 
 
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