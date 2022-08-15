https://ria.ru/20220815/maski-1809822857.html

В Республике Алтай возобновили масочный режим

В Республике Алтай возобновили масочный режим - РИА Новости, 15.08.2022

В Республике Алтай возобновили масочный режим

Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:58

2022-08-15T18:58

2022-08-15T18:59

распространение коронавируса

республика алтай

здоровье - общество

медицинские маски

россия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429483_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_4b7c502ed2092c131840b11e3288a29a.jpg

БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За первую августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%", - отметил Максимов.При этом госпитализаций по-прежнему немного, в основном заболевание переносится в легкой форме. По данным на понедельник, на стационарном лечении в медицинских организациях находятся 37 человек с коронавирусной инфекцией, на амбулаторном – более 600 человек."В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в "антиковидное" распоряжение правительства региона. Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования", - уточняет пресс-секретарь.

https://ria.ru/20220815/maski-1809575572.html

республика алтай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика алтай, здоровье - общество, медицинские маски, россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, новости - туризм