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В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона - РИА Новости, 15.08.2022
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В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона
В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона - РИА Новости, 15.08.2022
В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона
Глава МИД России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, заявил в беседе с... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:38
2022-08-15T08:41
крис брайант
в мире
сергей лавров
борис джонсон
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, заявил в беседе с Espreso член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.По мнению политика, на посту главы МИД нынешний премьер был слишком слаб во время контактов с Москвой.При этом политик не уточнил, какие именно переговоры между Москвой и Лондоном он имеет в виду.Брайант также подчеркнул, что негативно относится к главе британского правительства, так как считает его "ужасным лжецом".
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крис брайант, в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, великобритания
Крис Брайант, В мире, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Россия, Великобритания
06:38 15.08.2022 (обновлено: 08:41 15.08.2022)
 
В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

Британский парламентарий Браянт заявил, что Лавров доминировал на переговорах с Джонсоном

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, заявил в беседе с Espreso член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.
По мнению политика, на посту главы МИД нынешний премьер был слишком слаб во время контактов с Москвой.

"Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит", — заявил Брайант.

При этом политик не уточнил, какие именно переговоры между Москвой и Лондоном он имеет в виду.
Брайант также подчеркнул, что негативно относится к главе британского правительства, так как считает его "ужасным лжецом".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:57
Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ
 
Крис БрайантВ миреСергей ЛавровБорис ДжонсонРоссияВеликобритания
 
 
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