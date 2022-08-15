https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html

В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона - РИА Новости, 15.08.2022

В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

Глава МИД России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, заявил в беседе с... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:38

2022-08-15T06:38

2022-08-15T08:41

крис брайант

в мире

сергей лавров

борис джонсон

россия

великобритания

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава МИД России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, заявил в беседе с Espreso член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.По мнению политика, на посту главы МИД нынешний премьер был слишком слаб во время контактов с Москвой.При этом политик не уточнил, какие именно переговоры между Москвой и Лондоном он имеет в виду.Брайант также подчеркнул, что негативно относится к главе британского правительства, так как считает его "ужасным лжецом".

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крис брайант, в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, великобритания