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В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием - РИА Новости, 15.08.2022
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В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием
В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием - РИА Новости, 15.08.2022
В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:40
2022-08-15T11:41
в мире
украина
республика крым
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.Он напомнил, что российская армия и флот в состоянии обеспечить защиту Крымского моста и безопасность полуострова.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
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в мире, украина, республика крым, юрий гемпель
В мире, Украина, Республика Крым, Юрий Гемпель
11:40 15.08.2022 (обновлено: 11:41 15.08.2022)
 
В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием

Депутат парламента Крыма Гемпель назвал планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
"Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом", - сказал РИА Новости Гемпель.
Он напомнил, что российская армия и флот в состоянии обеспечить защиту Крымского моста и безопасность полуострова.
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 11:39
В Госдуме сравнили планы Киева ударить по Крымскому мосту с белой горячкой
 
В миреУкраинаРеспублика КрымЮрий Гемпель
 
 
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