https://ria.ru/20220815/krym-1809639859.html

В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием

В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием - РИА Новости, 15.08.2022

В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:40

2022-08-15T11:40

2022-08-15T11:41

в мире

украина

республика крым

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.Он напомнил, что российская армия и флот в состоянии обеспечить защиту Крымского моста и безопасность полуострова.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

https://ria.ru/20220815/most-1809639421.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, республика крым, юрий гемпель