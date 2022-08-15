https://ria.ru/20220815/kitay-1809625758.html

"Зеленая трансформация" в Китае

"Зеленая трансформация" в Китае - РИА Новости, 15.08.2022

"Зеленая трансформация" в Китае

Климат и экология – важные глобальные общественные блага. В сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет неуклонно стремиться к... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:15

2022-08-15T11:15

2022-08-15T11:15

россия-китай: главное

китай

чжэцзян

пекин

леса

экология

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МОСКВА, 15 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Климат и экология – важные глобальные общественные блага. В сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет неуклонно стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности – к 2060 году. "Мы будем неуклонно придерживаться наших обязательств и, сплотившись с другими странами, идти по пути зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития", – отметил глава КНР.Углеродный счет для частного лицаПекинская платформа MaaS (Транспортные средства как сервис) в 2020 году запустила в мобильном приложении углеродный счет для частных лиц. Когда горожанин использует электромобиль, метро, велосипед и другие "зеленые" транспортные средства, на его счет записывается объем выбросов углерода, который он сократил, и конвертирует в баллы, которые можно обменять в приложении на карты метро, подарочные сертификаты или благотворительность. На платформе MaaS уже зарегистрировано более 1,4 миллиона пользователей. Они сократили выбросы углекислого газа в объеме более 140 тысяч тонн, 24 тысячи тонн из них разместили на Пекинской углеродной бирже и получили 1,2 миллиона юаней. Средства пошли на покупку подарочных карт для участников этой программы.В банковских отделениях города Цюйчжоу провинции Чжэцзян в 2018 году запустили углеродный счет для местных жителей, который объединяет углеродные баллы с кредитованием. Согласно баллам на счету, отделение банка разделяет клиентов на три категории: "темно-зеленых", "зеленых" и "светло-зеленых", предоставляя им разные кредитные льготы. В 2021 году один житель сельской местности, имеющий темно-зеленую категорию, получил "зеленый кредит" в размере 300 тысяч юаней. Для него увеличили кредитную линию на 50% и снизили процентную ставку по кредиту на 30 базистных пунктов. К февралю этого года во всех персональных углеродных счетах в городе Цюйчжоу были сокращены углеродные выбросы в объеме 9510 тонн, выдано более 3000 "зеленых" кредитных операций на сумму 1,09 миллиарда юаней.Во многих китайских городах уже действуют платформы углеродных благ, которые количественно оценивают и регистрируют выбросы углерода отдельными лицами и домохозяйствами, а также выполняют их монетизацию, оказывают коммерческую поддержку и государственные стимулы. В будущем углеродный драйв распространится на широкий спектр повседневной жизни китайцев, чтобы максимально сократить их углеродный след. Более того, если монетизация углеродных выбросов, которые сократят частные лица в повседневной жизни, будет реализована на рынке торгов углеродными квотами, то это побудит больше людей начать жить "правильно".Система торговли углеродными квотамиС целью защиты экологии и сокращения выбросов углерода в западных странах работают торги углеродными квотами, которые представляют собой систему перераспределения права на эмиссию углекислого газа между предприятиями. Те, кто превышает норму выброса углекислоты, должны покупать квоты у предприятий, которые не до конца используют установленную государством квоту на выброс углерода.Начиная с 2011 года в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Чунцине, Шэньчжэне и провинциях Хубэй и Гуандун запустили в пилотном режиме торги углеродными квотами. В них включили более 3000 предприятий из 20 с лишним промышленных секторов. Через 10 лет, в июле 2021 года, в стране заработала Национальная система торгов углеродными квотами, в которую включены 2225 компаний-производителей электричества. Рынок покрывает 4,5 миллиарда тонн эмиссий углерода. В первый период исполнения стоимость права на эмиссию тонны углерода составила 40-60 юаней, совокупные транзакции – 179 миллионов тонн на сумму 7,6 миллиарда юаней. Более 99,5% предприятий выполнили свои обязательства.Китайский национальный углеродный рынок находится на начальной стадии развития, позже к нему будут подключены предприятия нефтехимической и химической промышленности, производители стройматериалов, стали, цветных металлов и бумаги, а также авиакомпании. Рынок покроет 4,5-7 миллиардов тонн эмиссий углерода, что составит порядка 60% общего объема углеродных выбросов. Китай станет крупнейшим углеродным рынком в мире. Кроме того, субъектами торговли на углеродном рынке в настоящее время являются только компании, в перспективе – институциональные инвесторы и частные лица, чтобы оживить активность углеродных торгов. Фьючерсная цена на углеродную квоту в ЕС составляет 84 евро. В Китае цены будут поэтапно расти. Сейчас они находятся на низком уровне.Поглощение углекислоты лесамиЛеса – важное "хранилище углерода" в экосистеме, они поглощают максимальное количество углекислого газа из атмосферы, замедляя изменение климата. За прошедшие 40 с лишним лет в Китае высадили 66 миллиардов деревьев, что подняло лесной покров страны до 23%, запасы углерода в лесах составляют 9,2 миллиарда тонн. В 2019 году NASA опубликовало доклад, в котором признала Китай одним из лидеров мирового озеленения. Благодаря Китаю в мире появилось на 25% больше деревьев. Китай намерен посадить и сохранить 70 миллиардов деревьев к 2030 году, прилагая усилия для сокращения обезлесения и в целях замедления изменения климата, сообщил спецпосланник КНР по климату Се Чжэньхуа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2022 году.Поглощение углекислоты лесами позволяет не только улучшить местную экологию, но и принести выгоду и прибыль на углеродном рынке. Несколько лет назад муниципалитет города Сининь провинции Цинхай на северо-западе страны вложил 90 миллионов юаней в закладку лесных массивов площадью 39 гектаров. На первом этапе проекта по поглощению углекислоты сертифицированное сокращение выбросов углекислого газа составило 255 тысяч тонн, и в 2020 году поглотитель углерода от этого проекта закупила компания Shell Energy (China) по цене 1,08 миллиарда юаней.В настоящее время многие китайские города и провинции уделяют повышенное внимание проектам поглощения лесами углекислого газа, которые реализуются на углеродном рынке для дальнейшего препятствования обезлесению.В последние годы правительство КНР придерживается концепции "Зеленые горы и изумрудные воды – наши несметные сокровища", стремясь к зеленой трансформации страны ради общего прекрасного будущего.

https://ria.ru/20220704/avtoprom-1800050591.html

https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html

https://ria.ru/20220414/briks-1783513151.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, чжэцзян, пекин, леса, экология