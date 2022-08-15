https://ria.ru/20220815/immunitet-1809553360.html

Названы продукты, отказ от которых укрепит иммунитет

Названы продукты, отказ от которых укрепит иммунитет - РИА Новости, 15.08.2022

Названы продукты, отказ от которых укрепит иммунитет

В период роста заболеваемости COVID-19 стоит исключить из рациона определенные продукты, это поможет укрепить иммунитет, считает врач-терапевт, диетолог Елена... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:15

2022-08-15T04:15

2022-08-15T04:15

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россия

елена игнатикова

здоровье

еда

питание

алкоголь

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В период роста заболеваемости COVID-19 стоит исключить из рациона определенные продукты, это поможет укрепить иммунитет, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она уточнила, о чем идет речь.Злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы, предупредила Игнатикова.Пациенты с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения, напомнила врач. Игнатикова порекомендовала "выкинуть" сладости из "продуктовой корзины" в период, когда растет заболеваемость COVID-19.Снижению активности иммунных клеток способствует также употребление спиртных напитков, продолжила она.По ее словам, безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому для укрепления иммунной защиты организма лучше всего полностью отказаться от употребления спиртного.

https://ria.ru/20220709/starost-1801360244.html

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общество, россия, елена игнатикова, здоровье, еда, питание, алкоголь