https://ria.ru/20220815/grayner-1809869681.html

Госдеп призвал Россию отпустить американскую баскетболистку Грайнер

Госдеп призвал Россию отпустить американскую баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 15.08.2022

Госдеп призвал Россию отпустить американскую баскетболистку Грайнер

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс вновь призвал Россию освободить осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:07

2022-08-15T23:07

2022-08-15T23:07

в мире

пол уилан

виктор бут

илон маск

сша

москва

шереметьево (аэропорт)

россия

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Нед Прайс вновь призвал Россию освободить осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер на фоне оставленных без ответа просьб об амнистии заключенным по статьям об обороте марихуаны в стране.Прайс подчеркнул, что Вашингтон предложил Москве серьезную сделку и предпримет все возможные шаги для освобождения Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. "Мы на связи с русскими по этому вопросу, призываем их продвинуться в этом конструктивно", - сказал Прайс.Защита приговоренной к девяти годам колонии Грайнер подала апелляционную жалобу. В феврале прибывшую из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли емкости с гашишным маслом. США, как сообщалось, предлагают России обменять Грайнер и Уилана на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Российские власти уже не раз призывали США не спекулировать на теме обмена заключенными и отказаться от попыток оказывать на Москву давление.Очередной призыв к освобождению Грайнер прозвучал в США на фоне обращений к администрации о фигурантах уголовных дел в самих Штатах. К многочисленным призывам обратить внимание на осужденных по делам об обороте марихуаны в США присоединился и предприниматель Илон Маск. Ранее он предложил президенту Джо Байдену освободить людей в Америке, которые заключены по тем же причинам, что и Грайнер. Когда в прошлом году репортер New York Post спросил, собирается ли Байден сдержать сделанное в 2020 году обещание помиловать осужденных к тюремным срокам в рамках дел об обороте каннабиса, президент отшутился.Американские СМИ ранее сообщали, что в стране более 2,5 тысячи человек остаются под стражей за преступления, связанные с марихуаной, несмотря на обещания Байдена добиться декриминализации ее оборота на федеральном уровне. Сообщалось о 62-летнем Педро Морено, который осужден пожизненно за распространение марихуаны в 1990-е. Другой заключенный, 41-летний Люк Скармацо, отсидел уже две трети из своего 22-летнего срока, который получил за распространение "медицинской марихуаны" в Калифорнии. 37-летний Дональд Фаджит в 2013 году привлекался впервые и получил более 10 лет по делу, связанному с оборотом марихуаны.На границе США ежемесячно сотни человек задерживают с марихуаной, об этом отчитывается погранично-таможенная служба. Пик изъятий в этом году по странному совпадению пришелся именно на февраль, когда Грайнер была задержана в московском аэропорту.Как говорится в опубликованном отчете службы, в июне пограничники совершили более 400 изъятий марихуаны, в мае цифра была в два раза меньше, в марте таковых было около 60. Больше всего в июне зафиксировано актов изъятия метамфетамина - 500, а смертельно опасный фентанил, об эпидемии отравления которым заявляют власти, был изъят в июне всего четырежды.В феврале было зафиксировано около 800 случаев изъятия марихуаны, свидетельствует статистика. Ввоз в страну каннабиса, несмотря на легализацию ее некоторыми штатами, является противозаконным, карается штрафом или арестом, запретом на въезд. Пересечь границу нельзя и с веществом, которое планировалось употреблять по рекомендации врача или легально купленным там, где разрешено рекреационное использование.

https://rsport.ria.ru/20220815/grayner-1809644205.html

https://rsport.ria.ru/20220809/belyakova-1808168096.html

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москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, пол уилан, виктор бут, илон маск, сша, москва, шереметьево (аэропорт), россия, бриттни грайнер