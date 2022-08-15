https://ria.ru/20220815/granitsy-1809858993.html

Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков

Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков - РИА Новости, 15.08.2022

Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков

Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании является провокацией и угрозой, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:32

2022-08-15T21:32

2022-08-15T22:05

россия

в мире

сергей цеков

великобритания

мурманская область

миг-31

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании является провокацией и угрозой, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Минобороны России сообщило в понедельник, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории страны перехватчик МиГ-31."Это несомненная провокация и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", - сказал Цеков.По словам парламентария, представители Запада "обнаглели уже до предела"."Наглость для них, как говорится, второе счастье. Но пусть они помнят о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю", - заявил он.Границы России надежно защищены, несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут всегда пресекаться, также добавил он.Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.

https://ria.ru/20220815/putin-1809858423.html

россия

великобритания

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россия, в мире, сергей цеков, великобритания, мурманская область, миг-31