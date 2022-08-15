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Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков - РИА Новости, 15.08.2022
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Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков
Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков - РИА Новости, 15.08.2022
Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков
Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании является провокацией и угрозой, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:32
2022-08-15T22:05
россия
в мире
сергей цеков
великобритания
мурманская область
миг-31
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании является провокацией и угрозой, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Минобороны России сообщило в понедельник, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории страны перехватчик МиГ-31."Это несомненная провокация и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", - сказал Цеков.По словам парламентария, представители Запада "обнаглели уже до предела"."Наглость для них, как говорится, второе счастье. Но пусть они помнят о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю", - заявил он.Границы России надежно защищены, несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут всегда пресекаться, также добавил он.Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.
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россия, в мире, сергей цеков, великобритания, мурманская область, миг-31
Россия, В мире, Сергей Цеков, Великобритания, Мурманская область, МиГ-31
21:32 15.08.2022 (обновлено: 22:05 15.08.2022)
 
Границы России защищены и угрозы будут пресекаться, заявил сенатор Цеков

Сенатор Цеков: Границы России защищены и угрозы будут пресекаться

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании является провокацией и угрозой, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Минобороны России сообщило в понедельник, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории страны перехватчик МиГ-31.
"Это несомненная провокация и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", - сказал Цеков.
По словам парламентария, представители Запада "обнаглели уже до предела".
"Наглость для них, как говорится, второе счастье. Но пусть они помнят о поговорке: кто сеет ветер, тот пожнет бурю", - заявил он.
Границы России надежно защищены, несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут всегда пресекаться, также добавил он.
"Наши границы надежно защищены, и мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе. Подобные инциденты всегда будут пресекаться", - заявил Цеков.
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.
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РоссияВ миреСергей ЦековВеликобританияМурманская областьМиГ-31
 
 
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