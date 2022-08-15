https://ria.ru/20220815/erevan-1809826385.html

Посольство России следит за судьбой пропавшей без вести в Ереване россиянки

Посольство России следит за судьбой пропавшей без вести в Ереване россиянки - РИА Новости, 15.08.2022

Посольство России следит за судьбой пропавшей без вести в Ереване россиянки

Посольство РФ в Армении заявило, что держит на контроле вопрос о судьбе россиянки, предположительно пропавшей без вести после взрыва в ереванском торговом... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:07

2022-08-15T19:07

2022-08-15T19:07

в мире

россия

ереван

взрыв на рынке в ереване

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Армении заявило, что держит на контроле вопрос о судьбе россиянки, предположительно пропавшей без вести после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа."По уточненной информации МЧС Республики Армения, среди пропавших без вести в результате произошедшего 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" взрыва числится гражданка России - Любовь (Люба) Глебова, 1959 г.р. Держим вопрос о судьбе пропавшей без вести россиянки на контроле", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.Отмечается, что посольство находится на связи с профильными армянскими министерствами и ведомствами.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220815/pogibshie-1809801482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения