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Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022

Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Среди семнадцати пропавших без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване есть россиянка, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:27

2022-08-15T16:27

2022-08-15T17:14

в мире

ереван

взрыв на рынке в ереване

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Среди семнадцати пропавших без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване есть россиянка, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."На данный момент неизвестна судьба 17 человек. Один из них — гражданин Ирана, второй — России", — сказал он.Пропавшей без вести может быть Любовь Глебова, 1959 года рождения, сообщается на сайте ведомства.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел накануне днем. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения.При этом в МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.

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Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване 2022-08-15T16:27 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения