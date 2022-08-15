https://ria.ru/20220815/energodar-1809796813.html

В районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела ВСУ

В районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

В районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела ВСУ

Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщили в администрации города. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:55

2022-08-15T17:55

2022-08-15T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщили в администрации города."Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Местные власти уточнили, что за последние два часа по городу и АЭС нанесено около 25 ударов из поставленных США тяжелых орудий.Также под обстрел попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.

https://ria.ru/20220815/aes-1809586326.html

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины