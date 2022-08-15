https://ria.ru/20220815/dtp-1809573827.html

Стали известны регионы с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими

Стали известны регионы с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими - РИА Новости, 15.08.2022

Стали известны регионы с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими

Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2022 года зафиксировано в Чечне, Ямало-Ненецком округе и Томской области, самая высокая... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T00:04

2022-08-15T00:04

2022-08-15T00:22

общество

россия

томская область

республика тыва

дтп

авто

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2022 года зафиксировано в Чечне, Ямало-Ненецком округе и Томской области, самая высокая аварийность зафиксирована в Республике Тыва, Амурской области и Карачаево-Черкесии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Меньше аварийКак показывает статистика, в первом полугодии 2022 года в большинстве регионов РФ и по стране в целом снизилось количество ДТП с пострадавшими. В исследовании отмечается, что с января по июнь, по данным МВД, в России было зарегистрировано 53,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число погибших в ДТП сократилось по сравнению с первым полугодием 2021 года на 3,1%, а число раненых — на 7,2%.Эксперты отмечают, что хотя аварийность на дорогах снизилась в большинстве регионов, в ряде субъектов РФ был зафиксирован ее рост.Для оценки ситуации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по аварийности на дорогах. В основе рейтинга лежит количество ДТП с пострадавшими в перовом полугодии 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные изменения динамики ДТП с пострадавшими и числу пострадавших на 100 тысяч жителей региона.Общероссийские показателиСогласно исследованию, в целом в РФ по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,6 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 33 регионах.Лидером рейтинга со значительным отрывом стала Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 15,6 ДТП с пострадавшими. Это почти в шесть раз ниже, чем по стране в целом, и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место.Втрое и третье места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область, где количество ДПТ с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.Замыкает рейтинг Республика Тыва, в которой количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта равно 240, что в 2,6 раза выше общероссийского уровня и в полтора раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Амурской области (164 ДТП).Еще в шести регионах (Карачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай, Тюменской области, Севастополе, Еврейской автономной области и Владимирской области) количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта за период с января по июнь 2022 года превысило 150.Ситуация улучшиласьРезультаты рейтинга свидетельствуют, что количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с первым полугодием 2021 года в 66 регионах РФ и в одном (Республика Адыгея) не изменилось.Лидерами являются Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Брянская, Новгородская и Тверская области, где количество ДТП с пострадавшими по итогам шести месяцев 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 20%.Еще в 24 регионах темпы снижения количества ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2022 года находились в диапазоне от 10% до 20%. Таким образом, в 30 регионах темпы снижения числа ДТП с пострадавшими превысили 10%.Выросло количество ДТП с пострадавшими в 18 регионах, из них более чем на 15% — в Республике Алтай, Новосибирской области, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия.Количество пострадавшихСогласно исследованию, в 28 регионах число пострадавших в ДТП не превысило 0,05% населения.В первом полугодии 2022 года в России в ДТП пострадали (ранены или погибли) 73,4 тысячи человек, что в процентном соотношении составляет 50,4 человек на 100 тысяч населения. В 29 регионах количество пострадавших в ДТП ниже общероссийского уровня.Лидером по данному показателю также является Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тысяч человек населения приходится шесть пострадавших в ДТП. За ней следуют Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Томская область, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей меньше 25.В Амурской области, Республике Тыва и Тюменской области эти значения находятся в диапазоне от 80 до 100 пострадавших в ДТП. Эксперты отмечают, что хуже всего ситуация в Республике Калмыкия (106,1 пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей).

https://ria.ru/20220815/dtp-1809564498.html

https://ria.ru/20220721/konfiskatsiya-1803916381.html

https://ria.ru/20220622/dtp-1797221131.html

https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html

россия

томская область

республика тыва

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общество, россия, томская область, республика тыва, дтп, авто, чеченская республика (чечня)