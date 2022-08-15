https://ria.ru/20220815/devochka-1809609212.html
В Воронеже нашли пропавшую девочку
В Воронеже нашли пропавшую девочку - РИА Новости, 15.08.2022
В Воронеже нашли пропавшую девочку
Десятилетнюю девочку, которая пропала в воскресенье в Воронеже, нашли живой и передали родителям, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:17
2022-08-15T10:17
2022-08-15T10:17
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая пропала в воскресенье в Воронеже, нашли живой и передали родителям, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Согласно ориентировке, девочка пропала в воскресенье на улице Карла Маркса в Воронеже."Нашлась. Противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Передана родителям", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220703/rebenok-1799896625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже нашли пропавшую девочку
Десятилетнюю девочку, пропавшую в Воронеже, нашли живой