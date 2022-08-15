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У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ - РИА Новости, 15.08.2022
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У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ
У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ - РИА Новости, 15.08.2022
У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ
Британский журналист Уильям Наттрас считает, что у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию, а чтобы санкционный режим сохранялся,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:59
2022-08-15T15:59
урмас рейнсалу
константин косачев
европа
москва
россия
евросоюз
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Британский журналист Уильям Наттрас считает, что у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию, а чтобы санкционный режим сохранялся, объединение готово на "дешевый пиар".В своей статье для американской газеты Wall Steet Journal "Запрет на поездки - не способ наказывать Россию" , находящийся в Праге британский журналист рассматривает последние заявления украинских и ряда европейских лидеров о необходимости запретить российским гражданам въезд в ЕС.Как заявляет Наттрас, "если призывы Зеленского к дальнейшим действиям против Москвы понятны, то Европа не воюет с Россией. К тому же, по его словам, Европа по-прежнему "до боли зависима" от России.Так, журналист указывает на панику стран Центральной Европы из-за временной приостановки поставок российской нефти в начале августа или намерение Венгрии закупить у России еще 700 миллионов кубометров природного газа. По словам Наттраса, вводить меры против российских граждан,в то время как "российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды", глубоко оскорбительно."Но, столкнувшись с энергетическим кризисом, ЕС исчерпал свои идеи в вопросе нанесения экономического ущерба (президенту России Владимиру) Путину. Чтобы поддерживать санкционный режим, блок нацелен на дешевые пиар-удары по Путину, а не на практическую помощь Украине", - говорится в публикации журналиста.Он отмечает, что в чем бы ни была суть запрета на въезд для россиян - в моральной необходимости или в безопасности - он противоречит западным принципам свободы и терпимости.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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урмас рейнсалу, константин косачев, европа, москва, россия, евросоюз, совет федерации рф
Урмас Рейнсалу, Константин Косачев, Европа, Москва, Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ
15:59 15.08.2022
 
У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ

WSJ: у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Британский журналист Уильям Наттрас считает, что у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию, а чтобы санкционный режим сохранялся, объединение готово на "дешевый пиар".
В своей статье для американской газеты Wall Steet Journal "Запрет на поездки - не способ наказывать Россию" , находящийся в Праге британский журналист рассматривает последние заявления украинских и ряда европейских лидеров о необходимости запретить российским гражданам въезд в ЕС.
Париж - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 22:20
Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций
Как заявляет Наттрас, "если призывы Зеленского к дальнейшим действиям против Москвы понятны, то Европа не воюет с Россией. К тому же, по его словам, Европа по-прежнему "до боли зависима" от России.
Так, журналист указывает на панику стран Центральной Европы из-за временной приостановки поставок российской нефти в начале августа или намерение Венгрии закупить у России еще 700 миллионов кубометров природного газа. По словам Наттраса, вводить меры против российских граждан,в то время как "российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды", глубоко оскорбительно.
"Но, столкнувшись с энергетическим кризисом, ЕС исчерпал свои идеи в вопросе нанесения экономического ущерба (президенту России Владимиру) Путину. Чтобы поддерживать санкционный режим, блок нацелен на дешевые пиар-удары по Путину, а не на практическую помощь Украине", - говорится в публикации журналиста.
Он отмечает, что в чем бы ни была суть запрета на въезд для россиян - в моральной необходимости или в безопасности - он противоречит западным принципам свободы и терпимости.
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 18:25
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Ярмарка школьных товаров в Московском доме книги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:00
Нам нужна победа в экономической войне
 
Урмас РейнсалуКонстантин КосачевЕвропаМоскваРоссияЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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