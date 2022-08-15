У ЕС закончились идеи экономического давления на Россию, пишет WSJ
WSJ: у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Британский журналист Уильям Наттрас считает, что у ЕС закончились идеи оказания экономического давления на Россию, а чтобы санкционный режим сохранялся, объединение готово на "дешевый пиар".
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Так, журналист указывает на панику стран Центральной Европы из-за временной приостановки поставок российской нефти в начале августа или намерение Венгрии закупить у России еще 700 миллионов кубометров природного газа. По словам Наттраса, вводить меры против российских граждан,в то время как "российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды", глубоко оскорбительно.
"Но, столкнувшись с энергетическим кризисом, ЕС исчерпал свои идеи в вопросе нанесения экономического ущерба (президенту России Владимиру) Путину. Чтобы поддерживать санкционный режим, блок нацелен на дешевые пиар-удары по Путину, а не на практическую помощь Украине", - говорится в публикации журналиста.
Он отмечает, что в чем бы ни была суть запрета на въезд для россиян - в моральной необходимости или в безопасности - он противоречит западным принципам свободы и терпимости.
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Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".