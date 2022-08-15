https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"

"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022" - РИА Новости, 15.08.2022

"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"

Усовершенствованные танки и высокоточные беспилотники, первый бронеавтомобиль, разработанный специально для военных медиков, — в Подмосковье открылся... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:05

2022-08-15T21:05

2022-08-15T21:53

безопасность

александр бубнов

технологии

россия

донбасс

эйдос-медицина

т-90а

т-90м

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КУБИНКА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Усовершенствованные танки и высокоточные беспилотники, первый бронеавтомобиль, разработанный специально для военных медиков, — в Подмосковье открылся Международный военно-технический форум "Армия-2022". Для ОПК это отличная возможность заключить международные и внутренние контракты, для вооруженных сил — пополнить арсенал. О самом интересном на выставке — в репортаже РИА Новости.Новые "короли войны"Особое внимание — беспилотникам и средствам борьбы с ними. Беспилотная авиационная система БАС-750 — это два самоуправляемых вертолета, наземная станция управления и обеспечения полетов. Дроны действуют абсолютно автономно в течение шести часов.Комплекс выглядит внушительно. Как и подводный самоуправляемый аппарат "Клавесин-2Р", который погружается на шесть тысяч метров. Дальность хода — 150 километров.Впрочем, есть и менее громоздкие образцы. Некоторые — с ноутбук. "Наш беспилотник весит чуть больше килограмма. Установлены негабаритный тепловизионный модуль и десятимиллиметровый объектив, — рассказывает сотрудник оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Александр Бубнов. — Обнаружит человека ночью или в глухом лесу. Дальность — пять километров, предельная высота — 1100 метров, но найти живую цель можно лишь с 400 метров. Разумеется, если это танк или БТР, то их видно и повыше".По словам инженера, западные санкции практически не сказались на производстве — детали для корпуса, модули и датчики изготавливают в России. Лишь часть электроники пока закупают в Китае."Конечно, были определенные сложности. Но мы нашли надежных поставщиков внутри страны, — говорит сотрудник башкирской компании "ЭНИКС" Даниил Бондаренко. — Делаем дроны, способные летать на 30-50 километров. Спрос очень увеличился. Причем и на ремонт тоже. Ведь, если коптер сбивают, не задевая электронику, восстановить его несложно".Средства поражения тоже разрабатывают. На форуме, например, показали новую ракету комплекса ПВО "Панцирь".Для гражданскихМноголюдно было не только возле беспилотников. Посетителей заинтересовали проекты военно-строительного комплекса, активно восстанавливающего инфраструктуру Донбасса. Там возводят жилые дома, больницы и даже реставрируют мемориалы — в частности, комплекс "Саур-Могила"."Всего за два месяца мы построили в Луганске медцентр на 200 мест, — говорит пресс-секретарь ВСК Максим Пастухов. — А в Мариуполе будет новый жилой микрорайон из 12 пятиэтажек, две сдадут уже к 1 сентября. Причем на работу стараемся нанимать местных. Также готов 100-километровый водовод для жителей Донецка".По его словам, особенность военных строителей — четкое соблюдение сроков и гарантия качества. Тем более если речь о важных объектах.Жителям Донбасса помогают и военные медики. На форуме их стенд рядом со строительным."Это один из самых современных манекенов для подготовки в Учебном центре военно-тактической медицины", — произносит сотрудник компании "Эйдос-медицина" Рафаэль Сафин и нажимает кнопку на сенсорном мониторе.Манекен начинает резко и прерывисто дышать, а из обрубка ноги (левой у него нет) сочится алая жидкость. "Этот механизм полностью воспроизводит состояние раненого. Позволяет отрабатывать различные алгоритмы помощи: наложение жгута, искусственное дыхание, обезболивание и многое другое, — перечисляет Сафин. — При этом манекен изготовлен из такого материала, который почти не изнашивается. Можно делать хоть сколько уколов".Тут же стоит современный броневик "Линза", способный эвакуировать с поля боя сразу четверых бойцов. Причем из самой опасной (красной) зоны, где работают только санинструкторы."У "Линзы" высокий класс брони, отличная мобильность и проходимость, — объясняет военный врач у стенда. — Раньше в красную зону сунуться было просто не на чем. Комплектация полностью российская, поэтому никакие санкции не помешают. Кстати, автомобиль уже активно используют на Украине".Проверены боемВ спецоперации проявила себя и боевая машина поддержки танков "Терминатор", прозванная так за необычный внешний вид."Ее основная задача — уничтожение легкобронированной боевой техники, дотов, дзотов и танкоопасной живой силы: гранатометчиков и птурщиков, — рассказывает один из разработчиков. — На платформе — две автоматические 30-миллиметровые пушки, сверху — спаренный ПКТ, по бокам — два сверхзвуковых ПТУРа. И еще два АГС-17 "Пламя".Экипаж из пяти человек защищает комбинированная броня с дополнительными динамическими листами по бокам и кумулятивными экранами сзади и спереди. Боевая машина выдержит даже противотанковый снаряд.Еще один проверенный боец — танк Т-90М. "Это модернизация Т-90А с усиленной боевой мощью и системой бронирования, — комментирует специалист у стенда. — Панорамные прицелы, пулеметы калибра 12,7 миллиметра. Теперь командиру экипажа не нужно высовываться наружу, можно стрелять с закрытым люком. Кроме того, система управления огнем "Сосна-У" обеспечивает повышенную дальность обнаружения и поражения противника".Опыт боевых действий пригодился и конструкторам. С учетом пожеланий военных на предприятии "Ремдизель" создали бронеавтомобиль "Ахмат"."Мы сделали эту машину за 25 дней. <…> Концепция в том, что на серийное шасси делаем надстройку, аналогичную по классу защиты "Тайфуну", также нашей разработки", — объясняет главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Правда, в отличие от "Тайфуна", "Ахмат" сходит с конвейера в "семь-десять раз быстрее". Все из российских комплектующих. Эксплуатировать очень просто. Главная задача, по словам Зараховича, "максимально быстро насытить войска защищенной техникой".Договоры на поставку заключали уже в первый день форума. По данным Минобороны, планируется подписать контракты на 522 миллиарда рублей. В том числе и с иностранными заказчиками, которые очень интересовались представленными образцами.Новинки покажут и в последующие дни работы "Армии-2022". Выставка продлится до 21 августа.

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Бронеавтомобиль "Ахмат". Кадры с форума "Армия-2022" Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. 2022-08-15T21:05 true PT0M23S

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безопасность, александр бубнов, технологии, россия, донбасс, эйдос-медицина, т-90а, т-90м, китай, форум "армия-2022"