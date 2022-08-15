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"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
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"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"
"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"
Усовершенствованные танки и высокоточные беспилотники, первый бронеавтомобиль, разработанный специально для военных медиков, — в Подмосковье открылся... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:05
2022-08-15T21:53
безопасность
александр бубнов
технологии
россия
донбасс
эйдос-медицина
т-90а
т-90м
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КУБИНКА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Усовершенствованные танки и высокоточные беспилотники, первый бронеавтомобиль, разработанный специально для военных медиков, — в Подмосковье открылся Международный военно-технический форум "Армия-2022". Для ОПК это отличная возможность заключить международные и внутренние контракты, для вооруженных сил — пополнить арсенал. О самом интересном на выставке — в репортаже РИА Новости.Новые "короли войны"Особое внимание — беспилотникам и средствам борьбы с ними. Беспилотная авиационная система БАС-750 — это два самоуправляемых вертолета, наземная станция управления и обеспечения полетов. Дроны действуют абсолютно автономно в течение шести часов.Комплекс выглядит внушительно. Как и подводный самоуправляемый аппарат "Клавесин-2Р", который погружается на шесть тысяч метров. Дальность хода — 150 километров.Впрочем, есть и менее громоздкие образцы. Некоторые — с ноутбук. "Наш беспилотник весит чуть больше килограмма. Установлены негабаритный тепловизионный модуль и десятимиллиметровый объектив, — рассказывает сотрудник оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Александр Бубнов. — Обнаружит человека ночью или в глухом лесу. Дальность — пять километров, предельная высота — 1100 метров, но найти живую цель можно лишь с 400 метров. Разумеется, если это танк или БТР, то их видно и повыше".По словам инженера, западные санкции практически не сказались на производстве — детали для корпуса, модули и датчики изготавливают в России. Лишь часть электроники пока закупают в Китае."Конечно, были определенные сложности. Но мы нашли надежных поставщиков внутри страны, — говорит сотрудник башкирской компании "ЭНИКС" Даниил Бондаренко. — Делаем дроны, способные летать на 30-50 километров. Спрос очень увеличился. Причем и на ремонт тоже. Ведь, если коптер сбивают, не задевая электронику, восстановить его несложно".Средства поражения тоже разрабатывают. На форуме, например, показали новую ракету комплекса ПВО "Панцирь".Для гражданскихМноголюдно было не только возле беспилотников. Посетителей заинтересовали проекты военно-строительного комплекса, активно восстанавливающего инфраструктуру Донбасса. Там возводят жилые дома, больницы и даже реставрируют мемориалы — в частности, комплекс "Саур-Могила"."Всего за два месяца мы построили в Луганске медцентр на 200 мест, — говорит пресс-секретарь ВСК Максим Пастухов. — А в Мариуполе будет новый жилой микрорайон из 12 пятиэтажек, две сдадут уже к 1 сентября. Причем на работу стараемся нанимать местных. Также готов 100-километровый водовод для жителей Донецка".По его словам, особенность военных строителей — четкое соблюдение сроков и гарантия качества. Тем более если речь о важных объектах.Жителям Донбасса помогают и военные медики. На форуме их стенд рядом со строительным."Это один из самых современных манекенов для подготовки в Учебном центре военно-тактической медицины", — произносит сотрудник компании "Эйдос-медицина" Рафаэль Сафин и нажимает кнопку на сенсорном мониторе.Манекен начинает резко и прерывисто дышать, а из обрубка ноги (левой у него нет) сочится алая жидкость. "Этот механизм полностью воспроизводит состояние раненого. Позволяет отрабатывать различные алгоритмы помощи: наложение жгута, искусственное дыхание, обезболивание и многое другое, — перечисляет Сафин. — При этом манекен изготовлен из такого материала, который почти не изнашивается. Можно делать хоть сколько уколов".Тут же стоит современный броневик "Линза", способный эвакуировать с поля боя сразу четверых бойцов. Причем из самой опасной (красной) зоны, где работают только санинструкторы."У "Линзы" высокий класс брони, отличная мобильность и проходимость, — объясняет военный врач у стенда. — Раньше в красную зону сунуться было просто не на чем. Комплектация полностью российская, поэтому никакие санкции не помешают. Кстати, автомобиль уже активно используют на Украине".Проверены боемВ спецоперации проявила себя и боевая машина поддержки танков "Терминатор", прозванная так за необычный внешний вид."Ее основная задача — уничтожение легкобронированной боевой техники, дотов, дзотов и танкоопасной живой силы: гранатометчиков и птурщиков, — рассказывает один из разработчиков. — На платформе — две автоматические 30-миллиметровые пушки, сверху — спаренный ПКТ, по бокам — два сверхзвуковых ПТУРа. И еще два АГС-17 "Пламя".Экипаж из пяти человек защищает комбинированная броня с дополнительными динамическими листами по бокам и кумулятивными экранами сзади и спереди. Боевая машина выдержит даже противотанковый снаряд.Еще один проверенный боец — танк Т-90М. "Это модернизация Т-90А с усиленной боевой мощью и системой бронирования, — комментирует специалист у стенда. — Панорамные прицелы, пулеметы калибра 12,7 миллиметра. Теперь командиру экипажа не нужно высовываться наружу, можно стрелять с закрытым люком. Кроме того, система управления огнем "Сосна-У" обеспечивает повышенную дальность обнаружения и поражения противника".Опыт боевых действий пригодился и конструкторам. С учетом пожеланий военных на предприятии "Ремдизель" создали бронеавтомобиль "Ахмат"."Мы сделали эту машину за 25 дней. &lt;…&gt; Концепция в том, что на серийное шасси делаем надстройку, аналогичную по классу защиты "Тайфуну", также нашей разработки", — объясняет главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Правда, в отличие от "Тайфуна", "Ахмат" сходит с конвейера в "семь-десять раз быстрее". Все из российских комплектующих. Эксплуатировать очень просто. Главная задача, по словам Зараховича, "максимально быстро насытить войска защищенной техникой".Договоры на поставку заключали уже в первый день форума. По данным Минобороны, планируется подписать контракты на 522 миллиарда рублей. В том числе и с иностранными заказчиками, которые очень интересовались представленными образцами.Новинки покажут и в последующие дни работы "Армии-2022". Выставка продлится до 21 августа.
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РИА Новости
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Бронеавтомобиль "Ахмат". Кадры с форума "Армия-2022"
Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
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безопасность, александр бубнов, технологии, россия, донбасс, эйдос-медицина, т-90а, т-90м, китай, форум "армия-2022"
Безопасность, Александр Бубнов, Технологии, Россия, Донбасс, Эйдос-Медицина, Т-90А, Т-90М, Китай, Форум "Армия-2022"
21:05 15.08.2022 (обновлено: 21:53 15.08.2022)
 

"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
КУБИНКА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Усовершенствованные танки и высокоточные беспилотники, первый бронеавтомобиль, разработанный специально для военных медиков, — в Подмосковье открылся Международный военно-технический форум "Армия-2022". Для ОПК это отличная возможность заключить международные и внутренние контракты, для вооруженных сил — пополнить арсенал. О самом интересном на выставке — в репортаже РИА Новости.

Новые "короли войны"

Особое внимание — беспилотникам и средствам борьбы с ними. Беспилотная авиационная система БАС-750 — это два самоуправляемых вертолета, наземная станция управления и обеспечения полетов. Дроны действуют абсолютно автономно в течение шести часов.
Комплекс выглядит внушительно. Как и подводный самоуправляемый аппарат "Клавесин-2Р", который погружается на шесть тысяч метров. Дальность хода — 150 километров.
Впрочем, есть и менее громоздкие образцы. Некоторые — с ноутбук.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредставитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
"Наш беспилотник весит чуть больше килограмма. Установлены негабаритный тепловизионный модуль и десятимиллиметровый объектив, — рассказывает сотрудник оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Александр Бубнов. — Обнаружит человека ночью или в глухом лесу. Дальность — пять километров, предельная высота — 1100 метров, но найти живую цель можно лишь с 400 метров. Разумеется, если это танк или БТР, то их видно и повыше".
По словам инженера, западные санкции практически не сказались на производстве — детали для корпуса, модули и датчики изготавливают в России. Лишь часть электроники пока закупают в Китае.
"Конечно, были определенные сложности. Но мы нашли надежных поставщиков внутри страны, — говорит сотрудник башкирской компании "ЭНИКС" Даниил Бондаренко. — Делаем дроны, способные летать на 30-50 километров. Спрос очень увеличился. Причем и на ремонт тоже. Ведь, если коптер сбивают, не задевая электронику, восстановить его несложно".
Средства поражения тоже разрабатывают. На форуме, например, показали новую ракету комплекса ПВО "Панцирь".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"

Для гражданских

Многолюдно было не только возле беспилотников. Посетителей заинтересовали проекты военно-строительного комплекса, активно восстанавливающего инфраструктуру Донбасса. Там возводят жилые дома, больницы и даже реставрируют мемориалы — в частности, комплекс "Саур-Могила".
"Всего за два месяца мы построили в Луганске медцентр на 200 мест, — говорит пресс-секретарь ВСК Максим Пастухов. — А в Мариуполе будет новый жилой микрорайон из 12 пятиэтажек, две сдадут уже к 1 сентября. Причем на работу стараемся нанимать местных. Также готов 100-километровый водовод для жителей Донецка".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Института авиационного приборостроения "Навигатор" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Стенд Института авиационного приборостроения Навигатор на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Института авиационного приборостроения "Навигатор" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
По его словам, особенность военных строителей — четкое соблюдение сроков и гарантия качества. Тем более если речь о важных объектах.
Жителям Донбасса помогают и военные медики. На форуме их стенд рядом со строительным.
"Это один из самых современных манекенов для подготовки в Учебном центре военно-тактической медицины", — произносит сотрудник компании "Эйдос-медицина" Рафаэль Сафин и нажимает кнопку на сенсорном мониторе.
Манекен начинает резко и прерывисто дышать, а из обрубка ноги (левой у него нет) сочится алая жидкость. "Этот механизм полностью воспроизводит состояние раненого. Позволяет отрабатывать различные алгоритмы помощи: наложение жгута, искусственное дыхание, обезболивание и многое другое, — перечисляет Сафин. — При этом манекен изготовлен из такого материала, который почти не изнашивается. Можно делать хоть сколько уколов".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Тут же стоит современный броневик "Линза", способный эвакуировать с поля боя сразу четверых бойцов. Причем из самой опасной (красной) зоны, где работают только санинструкторы.
"У "Линзы" высокий класс брони, отличная мобильность и проходимость, — объясняет военный врач у стенда. — Раньше в красную зону сунуться было просто не на чем. Комплектация полностью российская, поэтому никакие санкции не помешают. Кстати, автомобиль уже активно используют на Украине".

Проверены боем

В спецоперации проявила себя и боевая машина поддержки танков "Терминатор", прозванная так за необычный внешний вид.
"Ее основная задача — уничтожение легкобронированной боевой техники, дотов, дзотов и танкоопасной живой силы: гранатометчиков и птурщиков, — рассказывает один из разработчиков. — На платформе — две автоматические 30-миллиметровые пушки, сверху — спаренный ПКТ, по бокам — два сверхзвуковых ПТУРа. И еще два АГС-17 "Пламя".
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр — 2022 в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 и Армейских международных игр - 2022 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр — 2022 в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
Экипаж из пяти человек защищает комбинированная броня с дополнительными динамическими листами по бокам и кумулятивными экранами сзади и спереди. Боевая машина выдержит даже противотанковый снаряд.
Еще один проверенный боец — танк Т-90М. "Это модернизация Т-90А с усиленной боевой мощью и системой бронирования, — комментирует специалист у стенда. — Панорамные прицелы, пулеметы калибра 12,7 миллиметра. Теперь командиру экипажа не нужно высовываться наружу, можно стрелять с закрытым люком. Кроме того, система управления огнем "Сосна-У" обеспечивает повышенную дальность обнаружения и поражения противника".
Опыт боевых действий пригодился и конструкторам. С учетом пожеланий военных на предприятии "Ремдизель" создали бронеавтомобиль "Ахмат".
"Мы сделали эту машину за 25 дней. <…> Концепция в том, что на серийное шасси делаем надстройку, аналогичную по классу защиты "Тайфуну", также нашей разработки", — объясняет главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.
Правда, в отличие от "Тайфуна", "Ахмат" сходит с конвейера в "семь-десять раз быстрее". Все из российских комплектующих. Эксплуатировать очень просто. Главная задача, по словам Зараховича, "максимально быстро насытить войска защищенной техникой".
Договоры на поставку заключали уже в первый день форума. По данным Минобороны, планируется подписать контракты на 522 миллиарда рублей. В том числе и с иностранными заказчиками, которые очень интересовались представленными образцами.
Новинки покажут и в последующие дни работы "Армии-2022". Выставка продлится до 21 августа.
Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 и Армейских международных игр - 2022 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

Научно-исследовательский необитаемый подводный аппарат Клавесин-2Р
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

Стенд Института авиационного приборостроения Навигатор на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

Выступление ударного вертолета Ми-28Н Ночной охотник во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

Девушки сидят на летном поле во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

Участники Международного военно-технического форума Армия-2022
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

Участник авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) на открытии международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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БезопасностьАлександр БубновТехнологииРоссияДонбассЭйдос-МедицинаТ-90АТ-90МКитайФорум "Армия-2022"
 
 
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