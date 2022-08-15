https://ria.ru/20220815/arkheologiya-1809261188.html

Игра в античность: археология сыграла ключевую роль в создании Новороссии

Игра в античность: археология сыграла ключевую роль в создании Новороссии - РИА Новости, 15.08.2022

Игра в античность: археология сыграла ключевую роль в создании Новороссии

Российские исследователи готовы приступить к работам в Херсонской и Запорожской областях по завершении спецоперации, заявил глава Института археологии РАН... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:00

2022-08-15T10:37

наука

екатерина ii

николай макаров

россия

новороссия

одесса

российская академия наук

просвещение

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Николай Гурьянов. Российские исследователи готовы приступить к работам в Херсонской и Запорожской областях по завершении спецоперации, заявил глава Института археологии РАН Николай Макаров. Эта территория богата памятниками античности и других эпох. Да и сама Новороссия как исторический край сформировалась во многом благодаря науке о древностях."Мы готовы""Сейчас продолжается горячий период в истории новоросских земель. Время их нового обследования еще не пришло. Но мы готовы к этим работам", — заявил Макаров, выступая 11 августа в пресс-центре МИА “Россия сегодня”.Значение археологического наследия для истории Северного Причерноморья сложно переоценить. Во-первых, его очень много — даже после 200 лет плодотворной работы здесь есть что изучать. Иногда амфоры находят во время рытья окопов.Во-вторых, при освоении Российской империей этих территорий науке отводили особое место. "Можно сказать, Новороссия и есть археология", — говорит археолог, кандидат исторических наук, редактор рубрики "История" портала "Украина.ру" Александр Васильев. — Идеологические конструкции, которые создала лично Екатерина II для оформления Новороссии как части России, очень сильно пронизаны археологическими сюжетами. Кроме того, люди, сыгравшие ключевую роль в освоении края в XVIII-XIX веках, часто являются авторами открытий в этой области исторической науки”.Просвещение на службе РоссииСоздание Новороссии — шаг в реализации "Греческого проекта" Екатерины II, который предполагал как минимум ликвидацию европейских владений Турции и установление контроля России над Константинополем. Обращение к античной археологии имело огромное значение — наука о древностях должна была обосновать русскую экспансию на юге.Екатерина II ставила вопрос так: возрождение греческой цивилизации и борьба с азиатским деспотизмом и варварством, воплощением которых считалась Османская империя, — задача не только России, а вообще Просвещения. То есть, в его программу царица сумела вписать политические цели."Какое отношение это имело к археологии? Мы знаем, что все города, основанные на юге России Екатериной, носят либо греческие названия, либо стилизованные — Симферополь, Севастополь, Мариуполь, Одесса, Херсон и так далее, — объясняет Васильев. — Это была сознательная игра. Екатерина как бы говорила: Россия не столько отвоевывает эти территории у Турции, сколько возвращает античную Ойкумену в границы цивилизации".Например, во время знаменитого путешествия на юг Екатерина и неофициально сопровождавший ее австро-венгерский император Иосиф въехали в Херсон через триумфальную арку с надписью на греческом: "Это дорога в Константинополь"."Существуют две версии происхождения арки — реальная и легендарная. Ее построили по приказу Потемкина, как и все прочие декорации — те самые "потемкинские деревни". А подано это было так, что арку русские якобы откопали во время возведения крепости и восстановили", — рассказывает эксперт.Реальные находкиС образованием Новороссии связано несколько серьезных археологических открытий. Генерал Алексей Петрович Мельгунов, создавший губернию с центром в крепости Святой Елисаветы (сейчас — город Кропивницький, до недавнего времени — Кировоград), в 1762-м провел первые на юге России исследования скифского кургана Литого. До сих пор он считается древнейшим царским захоронением в регионе.Находки — золотые украшения и оружие — вместе с подробным отчетом отправили Екатерине II в Петербург. Та поручила изучить их академику Миллеру. В сопроводительном письме попросила выяснить, какой народ оставил эти сокровища в древней могиле. Для середины XVIII века такая постановка вопроса была революционной. В Европе уже коллекционировали античные древности, но еще никто не задумывался о том, что их можно интерпретировать в этническом ключе. Правда, тогда никто не понял, кому принадлежали вещи, — просто потому, что это был первый известный науке скифский памятник.Дальнейшая судьба находки тоже показательна. Артефакты долго хранились в Эрмитаже, а потом советская власть в рамках политики "деколонизации" Новороссии отправила почти всю коллекцию на Украину. В итоге вещи попали в Харьков, который до 1934 года был столицей УССР.“Что, впрочем, не мешает украинцам постоянно говорить о том, что "москали украли в свой Эрмитаж наши древности", — отмечает Васильев. Во время Второй мировой войны коллекция была уничтожена.Военный инженер и архитектор Франц Павлович де Воллан, под чьим руководством строили несколько крупнейших городов Новороссии, в том числе Одессу и Тирасполь, в 1791-м обнаружил на черноморском побережье большое античное захоронение. Он заявил, что нашел могилу Овидия — древнеримского поэта, которого сослали "в дикую страну на берега Черного моря". "Открытие" де Воллана стало мировой сенсацией. На самом деле некрополь не имел отношения к поэту, однако история сохранилась в названии города Овидиополь под Одессой.Одна из важнейших находок — так называемый Тмутараканский камень, обнаруженный на Таманском полуострове в 1792-м во время переселения черноморских казаков. Это мраморная плита с древнерусской надписью: "В лето 6576 (1068) индикта 6 Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани до Корчева — десять тысяч и четыре тысячи сажен". Артефакт настолько хорошо вписывался в политику Екатерины II, что многие заподозрили подделку. Однако современные археологи и филологи доказали подлинность памятника.Наконец, создание металлургических и горнодобывающего кластера в регионе тоже связано с археологией. В 1866-м Александр Поль искал в балке под Кривым Рогом древности, но случайно обнаружил залежи железной руды. Под его руководством началась плодотворная разработка месторождения, и теперь Поля иногда называют "отцом Кривбасса".Археология на новых территорияхРоссийским археологам уже приходилось "принимать дела" на новых территориях. С 2014-го они спасают древности Крыма, в котором после присоединения к России стартовало масштабное строительство инфраструктуры."Наша принципиальная позиция была в том, чтобы максимально академично и ответственно сохранять археологическое наследие Крыма. Если бы мы этого не сказали, все могло бы пойти по-другому", — отмечает глава ИА РАН Николай Макаров.В Донбассе в последние годы наука о древностях также не умерла. Местные археологи проводили исследования, в том числе полевые. Со специалистами из республик успешно взаимодействовал российский ученый Лев Клейн, ушедший из жизни в 2019-м. Его книги печатали в донецком издательстве летом 2014-го — под грохот украинской канонады.После 2014 года украинские археологи не сотрудничают с российскими. Однако вся необходимая информация для продолжения исследований на территории, когда-то входившей в состав Таврической губернии, есть в местных научных фондах — например, в Херсонском областном краеведческом музее. По крайней мере, часть его сотрудников продолжит работу над археологическими исследованиями, уверен Васильев.По его мнению, с приходом России археологическая наука в регионе может получить новые возможности, прежде всего финансовые.

https://ria.ru/20220809/kulikovo_pole-1808054240.html

https://ria.ru/20220810/monomakh-1808548722.html

https://ria.ru/20220625/drevniy-1797959403.html

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екатерина ii, николай макаров, россия, новороссия, одесса, российская академия наук, просвещение , археология