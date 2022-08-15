Захарова оценила реакцию Белого дома на обыски у Трампа
Захарова сравнила реакцию Белого дома на обыски у Трампа и заявления по делу Грайнер
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белый дом не комментирует экстраординарное событие - обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но при этом ставит под сомнение слова осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических средств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Белый дом назвал законное решение российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер "неприемлемым". Напомню, Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка сама в этом призналась, так как смысла отпираться не было никакого", - написала она в своем Telegram канале.
Параллельно Белый дом отказывается комментировать расследование вокруг Дональда Трампа и изъятие у него неких документов, связанных как раз с Белым домом, указала Захарова.
"Полная тишина, хотя речь идёт об американском правосудии и правоохранительных органах", - отметила она.
“На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещённых к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов - обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, - нет?”, - задается вопросом Захарова.
На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.
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