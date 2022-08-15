https://ria.ru/20220815/amerika-1809636478.html

Захарова оценила реакцию Белого дома на обыски у Трампа

Захарова оценила реакцию Белого дома на обыски у Трампа - РИА Новости, 15.08.2022

Захарова оценила реакцию Белого дома на обыски у Трампа

Белый дом не комментирует экстраординарное событие - обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но при этом ставит под сомнение слова осужденной за... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:31

2022-08-15T11:31

2022-08-15T11:31

в мире

сша

дональд трамп

бриттни грайнер

федеральное бюро расследований сша

администрация президента сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808215807_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0a9094837ae76c4cba54b83ba8ffd11e.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белый дом не комментирует экстраординарное событие - обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но при этом ставит под сомнение слова осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических средств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белый дом назвал законное решение российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер "неприемлемым". Напомню, Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка сама в этом призналась, так как смысла отпираться не было никакого", - написала она в своем Telegram канале.Параллельно Белый дом отказывается комментировать расследование вокруг Дональда Трампа и изъятие у него неких документов, связанных как раз с Белым домом, указала Захарова.“На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещённых к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов - обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, - нет?”, - задается вопросом Захарова.На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220805/obmen-1807653745.html

https://ria.ru/20220815/obysk-1809582139.html

https://ria.ru/20220810/demokraty-1808444392.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, бриттни грайнер, федеральное бюро расследований сша, администрация президента сша