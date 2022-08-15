12:17 15.08.2022 (обновлено: 13:08 15.08.2022)
Глава Алтая посетил Денисову пещеру в День археолога
Губернатор Алтая Томенко посетил Денисову пещеру в День археолога
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера" в День археолога и поздравил учёных с праздником, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня, 15 августа в России отмечается День археолога. Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника "Денисова пещера" в Солонешенском районе, где лично пообщался с участниками раскопок. Глава региона обсудил задачи комплексного развития инфраструктуры вокруг природно-археологического памятника с научным руководителем федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академиком Анатолием Деревянко и советником директора Института членом-корреспондентом РАН Михаилом Шуньковым", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Денисова пещера - самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Распоряжением правительства России в 2021 году объект культурного наследия федерального значения "Денисова пещера" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Как археологический объект пещера открыта в 1977 году. За 40 лет непрерывных исследований в ней обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тысяч лет.
Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году после публикации результатов генетического анализа останков человека, обнаруженных в пещере. Расшифровка ДНК показала принадлежность антропологических останков к ранее неизвестному человеку, который по месту обнаружения получил название денисовец. По словам Анатолия Деревянко, денисовцы внесли огромный вклад в формирование человека современного типа.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
2 из 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
3 из 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
1 из 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
2 из 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
3 из 3
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День археолога посетил природно-археологический памятник "Денисова пещера"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
"Кто же такие эти денисовцы? Чем удивительна Денисова пещера? Удивительна тем, что в ней не только сохраняются великолепно находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. В настоящее время мы можем с полным основанием сказать, и с этой точки зрения Денисова пещера – она уникальна в мире, то есть вот то количество украшений, произведений не утилитарных, нет ни в одном археологическом объекте в мире, которое относится к хронологическому интервалу 50-40 тысяч лет назад", - цитирует пресс-служба Деревянко.
Учёный подчеркнул, что в Денисовой пещере обнаружено 9 игл, что больше, чем во всей Европе в похожий временной период. Это даёт возможность предполагать, что люди уже в то время шили одежду, изготавливали нити и, возможно, ткани.
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Губернатор поздравил археологов с профессиональным праздником. Виктор Томенко подчеркнул, что открытия и находки, связанные с Денисовой пещерой, могут стать хорошей основой для динамичного развития не только территории природно-археологического памятника, но и всего Солонешенского района. По словам главы региона, здесь может появиться рекреационно-территориальный комплекс.
"Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно, выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано", - заявил Томенко.