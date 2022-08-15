https://ria.ru/20220815/afganistan-1809613335.html

В Госдуме предложили использовать опыт СССР для сотрудничества с талибами

В Госдуме предложили использовать опыт СССР для сотрудничества с талибами - РИА Новости, 15.08.2022

В Госдуме предложили использовать опыт СССР для сотрудничества с талибами

Россия нацелена на развитие диалога и установление более тесных контактов с талибским руководством Афганистана, и прошедший с момента ухода из страны войск США... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:37

2022-08-15T10:37

2022-08-15T10:37

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия нацелена на развитие диалога и установление более тесных контактов с талибским руководством Афганистана, и прошедший с момента ухода из страны войск США и установления контроля "Талибана"* год показал, что в этом заинтересован и Кабул, считают опрошенные РИА Новости парламентарии. По их мнению, особую роль в этом процессе может сыграть опыт СССР, построившего в свое время в Афганистане целый ряд предприятий и электростанций.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Талибам Афганистан достался практически полностью разрушенным после многих лет войны, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, ни у кого нет сомнений, что в разрухе виноваты именно США, бежавшие в результате с позором из страны."Американцы оттуда с позором бежали, оставив страну в разрухе после многих лет войны. Сейчас талибы занимаются восстановлением страны. Да, можно к ним относиться по-разному, но не возникает сомнений по поводу их любви к собственной территории и желании стабильной обстановки и дальнейшего развития. Вывод войск США позволяет стране более-менее спокойно жить", - заявил депутат РИА Новости.При этом, указал Гурулев, американцы пытаются и дальше дестабилизировать обстановку в регионе через своих "прикормленных" боевиков из ИГИЛ**.С его оценкой многолетнего присутствия американцев в Афганистане согласен и сенатор, бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков. "Сбегая из Афганистана год назад, США показали, на что они способны. Они просто-напросто опозорились", - сказал он РИА Новости.Рыжков напомнил, что специальным нагнетанием напряженности в Афганистане и регионе в целом американцы занимались еще в 80-е годы. "Они намеренно создавали там специально напряженность и взрывоопасную ситуацию", - отметил сенатор.С уходом американских войск ответственность за мир в этом регионе и стабильность в государствах-членах ОДКБ был практически переложен на силы коллективной безопасности этой организации, подчеркнул член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный."Развитие ситуации в Афганистане и в целом по всему Центрально-Азиатскому региону остается в зоне повышенного внимания ОДКБ. Мы укрепляем "пояс безопасности", усиливаем миротворческий потенциал коллективных сил оперативного реагирования, выступаем за выстраивание власти в Афганистане с учетом интересов всех проживающих там национальностей и представителей конфессий. Россия по-прежнему не намерена вмешиваться в политику этой суверенной страны", - заявил он РИА Новости.Выборный напомнил, что участники ОДКБ приняли мощные превентивные меры с учетом сложившихся реалий, были укреплены участки таджикско-афганской границы, проводятся совместные военные учения в рамках ОДКБ, активизировалась реализация планов в сфере антитеррористической безопасности, идет активное противодействие распространению наркотрафика и другим угрозам в условиях новой реальности.Депутат пояснил, что поскольку эксцессы вдоль границ стран-членов ОДКБ с Афганистаном России не нужны, Москва заинтересована в улучшении социально-экономической ситуации и налаживании там мирной жизни. "Наше государство продолжает выстраивать конструктивный диалог и создавать механизмы для координации международных усилий по налаживанию цивилизованных способов урегулирования на афганском направлении", - заявил парламентарий.Выборный отметил, что готовность России к диалогу была услышана в Кабуле, в первую очередь стали налаживаться экономические связи. "В экономическом плане уже начали наводиться мосты на форуме в Санкт-Петербурге, будут найдены и точки взаимопонимания в совместной работе по борьбе с международным терроризмом. Это длительный и многогранный процесс", - убеждён парламентарий.Андрей Гурулев также считает, что появление представителей "Талибана" на ПМЭФ "о многом говорит"."Да, жителям Афганистана сейчас непросто, будет долгий выход из кризиса. Но это страна одна богатейших природными богатствами. США расценивают Афганистан как сырьевой придаток, мы же видим в этой стране потенциал, который можно реализовать через диалог", - отметил он.При этом депутат убежден, что для развития партнерских отношений с Афганистаном, у которых большой потенциал, можно опираться и на советский опыт."Еще во времена СССР там были построены наши предприятия и электростанции, мы вполне можем сотрудничать взаимовыгодно. И нам, и Афганистану невыгодно вступать в конфронтацию, а их внутренние дела нас должны волновать нас в наименьшей степени", - заключил он.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html

https://ria.ru/20220815/taliby-1809610163.html

https://ria.ru/20220813/afganistan-1809348434.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, афганистан, одкб, талибан, москва, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей гурулев, николай рыжков, анатолий выборный