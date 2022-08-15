https://ria.ru/20220815/afganistan-1809592943.html
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру - РИА Новости, 15.08.2022
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:43
2022-08-15T08:43
2022-08-15T10:32
экономика
россия
афганистан
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти."Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал Азизи.Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе и Минэнерго РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html
https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, афганистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий жирнов
Экономика, Россия, Афганистан, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дмитрий Жирнов
08:43 15.08.2022 (обновлено: 10:32 15.08.2022)
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Глава Минпромторга Афганистана Азизи заявил о желании покупать нефть у России по бартеру
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти.
"Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал Азизи.
Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.
Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов
, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе
и Минэнерго РФ
.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность