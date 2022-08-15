https://ria.ru/20220815/afganistan-1809592943.html

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру - РИА Новости, 15.08.2022

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:43

2022-08-15T08:43

2022-08-15T10:32

экономика

россия

афганистан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти."Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал Азизи.Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе и Минэнерго РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html

https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

россия

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, афганистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий жирнов