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Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру - РИА Новости, 15.08.2022
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Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру - РИА Новости, 15.08.2022
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:43
2022-08-15T10:32
экономика
россия
афганистан
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти."Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал Азизи.Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе и Минэнерго РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html
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экономика, россия, афганистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий жирнов
Экономика, Россия, Афганистан, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дмитрий Жирнов
08:43 15.08.2022 (обновлено: 10:32 15.08.2022)
 
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

Глава Минпромторга Афганистана Азизи заявил о желании покупать нефть у России по бартеру

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:28
Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти
"Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал Азизи.
Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.
Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут среди прочего в Минсельхозе и Минэнерго РФ.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 19:44
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
 
ЭкономикаРоссияАфганистанМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дмитрий Жирнов
 
 
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