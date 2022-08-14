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В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/zaes-1809486534.html
В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС
В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС
Зачистка от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:33
2022-08-14T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Зачистка от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией безопасности ЗАЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов."Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, – это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки – трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему", - сказал Рогов в эфире радио "КП".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220814/aes-1809450624.html
https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Днепр (город)
13:33 14.08.2022 (обновлено: 15:55 14.08.2022)
 
В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС

Запорожские власти назвали зачистку Днепропетровской области гарантией безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Зачистка от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией безопасности ЗАЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
07:08Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО отразила украинский удар по Запорожской АЭС
"Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, – это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки – трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему", - сказал Рогов в эфире радио "КП".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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