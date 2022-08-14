https://ria.ru/20220814/zaes-1809486534.html

В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС

В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022

В Запорожской области назвали гарантию безопасности ЗАЭС

Зачистка от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:33

2022-08-14T13:33

2022-08-14T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Зачистка от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра, из которых ведется прицельный обстрел Запорожской АЭС, является гарантией безопасности ЗАЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов."Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, – это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки – трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему", - сказал Рогов в эфире радио "КП".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220814/aes-1809450624.html

https://ria.ru/20220813/zakharova-1809323837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, энергодар, днепр (город)