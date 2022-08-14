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Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51
Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51 - РИА Новости, 14.08.2022
Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51
Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:28
2022-08-14T15:28
2022-08-14T17:16
в мире
армения
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении."По состоянию на данный момент <…> пострадал 51 человек", — говорится в пресс-релизе.Ранее сообщалось об одном погибшем и 34 раненых. В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, остальных уже выписали.Взрыв в "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск. По информации мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.Как передает Sputnik Армения, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели. Официальная причина произошедшего пока не называется.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв прогремел в торговом центре Еревана. Видео с места ЧП
Взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.
2022-08-14T15:28
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване, видео
В мире, Армения, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении.
2022-08-14T15:28
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PT0M46S
15:28 14.08.2022 (обновлено: 17:16 14.08.2022)
Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51
Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ выросло до 51
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении.
"По состоянию на данный момент <…> пострадал 51 человек", — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 34 раненых.
В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, остальных уже выписали.
Взрыв в "Сурмалу"
прогремел около 13:00 мск. По информации мэрии Еревана
, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.
Как передает Sputnik Армения
, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.
Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели. Официальная причина произошедшего пока не называется.