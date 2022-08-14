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Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51

Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51 - РИА Новости, 14.08.2022

Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51

Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:28

2022-08-14T15:28

2022-08-14T17:16

в мире

армения

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении."По состоянию на данный момент <…> пострадал 51 человек", — говорится в пресс-релизе.Ранее сообщалось об одном погибшем и 34 раненых. В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, остальных уже выписали.Взрыв в "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск. По информации мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.Как передает Sputnik Армения, из-за этого здание, где находился магазин, обрушилось. Под завалами могут еще оставаться люди.Потушить пожар до сих пор не удалось. На месте работают спасатели. Официальная причина произошедшего пока не называется.

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Взрыв прогремел в торговом центре Еревана. Видео с места ЧП Взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. 2022-08-14T15:28 true PT0M46S

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Екатерина Зайцева

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