https://ria.ru/20220814/vzryv-1809489267.html

В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек

В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек - РИА Новости, 14.08.2022

В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек

Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:51

2022-08-14T13:51

2022-08-14T14:40

в мире

армения

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС."Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении Sputnik Армения в Telegram.Ранее в службе скорой помощи Еревана заявили РИА Новости об 11 госпитализированных.В мэрии Еревана уточнили, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване