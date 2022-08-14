https://ria.ru/20220814/vzryv-1809489267.html
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек - РИА Новости, 14.08.2022
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек
Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:51
2022-08-14T13:51
2022-08-14T14:40
в мире
армения
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС."Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении Sputnik Армения в Telegram.Ранее в службе скорой помощи Еревана заявили РИА Новости об 11 госпитализированных.В мэрии Еревана уточнили, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
13:51 14.08.2022 (обновлено: 14:40 14.08.2022)
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек
МЧС Армении заявило об одном погибшем и 20 раненных при взрыве на рынке в Ереване