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В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек - РИА Новости, 14.08.2022
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В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек - РИА Новости, 14.08.2022
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек
Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:51
2022-08-14T14:40
в мире
армения
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС."Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении Sputnik Армения в Telegram.Ранее в службе скорой помощи Еревана заявили РИА Новости об 11 госпитализированных.В мэрии Еревана уточнили, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
13:51 14.08.2022 (обновлено: 14:40 14.08.2022)
 
В результате взрыва на рынке в Ереване пострадали 20 человек

МЧС Армении заявило об одном погибшем и 20 раненных при взрыве на рынке в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкТорговые ряды у ТЦ "Сурмалу" в Ереване. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв
Торговые ряды у ТЦ Сурмалу в Ереване. В торговом центре Сурмалу в Ереване произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Торговые ряды у ТЦ "Сурмалу" в Ереване. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.
"Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении Sputnik Армения в Telegram.
Ранее в службе скорой помощи Еревана заявили РИА Новости об 11 госпитализированных.
В мэрии Еревана уточнили, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
В миреАрменияЕреванВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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