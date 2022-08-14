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В Ереване в торговом центре прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2022
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В Ереване в торговом центре прогремел взрыв
В Ереване в торговом центре прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2022
В Ереване в торговом центре прогремел взрыв
В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:51
2022-08-14T14:28
в мире
ереван
армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.По информации ведомства, после взрыва начался пожар."По предварительным данным, есть пострадавшие", — сказал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.На месте работают отряды пожарных, добавил он.Как передает Sputnik Армения, к ТЦ прибыли восемь боевых расчетов спасателей и машины скорой помощи. Пожару присвоили вторую степень сложности.Очевидцы рассказывают, что сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки. По их словам, горят фейерверки.
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в мире, ереван, армения, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
12:51 14.08.2022 (обновлено: 14:28 14.08.2022)
 
В Ереване в торговом центре прогремел взрыв

В Ереване прогремел взрыв в торговом центре "Сурмалу"

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.
По информации ведомства, после взрыва начался пожар.
"По предварительным данным, есть пострадавшие", — сказал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
На месте работают отряды пожарных, добавил он.
Как передает Sputnik Армения, к ТЦ прибыли восемь боевых расчетов спасателей и машины скорой помощи. Пожару присвоили вторую степень сложности.
Очевидцы рассказывают, что сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки. По их словам, горят фейерверки.
 
В миреЕреванАрменияВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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