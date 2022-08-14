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В Ереване в торговом центре прогремел взрыв

В Ереване в торговом центре прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2022

В Ереване в торговом центре прогремел взрыв

В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:51

2022-08-14T12:51

2022-08-14T14:28

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взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Армении.По информации ведомства, после взрыва начался пожар."По предварительным данным, есть пострадавшие", — сказал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.На месте работают отряды пожарных, добавил он.Как передает Sputnik Армения, к ТЦ прибыли восемь боевых расчетов спасателей и машины скорой помощи. Пожару присвоили вторую степень сложности.Очевидцы рассказывают, что сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки. По их словам, горят фейерверки.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ереван, армения, взрыв на рынке в ереване