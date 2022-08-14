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Слуцкий назвал "омерзительной" идею Латвии о пересмотре виз для россиян - РИА Новости, 14.08.2022
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Слуцкий назвал "омерзительной" идею Латвии о пересмотре виз для россиян
Слуцкий назвал "омерзительной" идею Латвии о пересмотре виз для россиян - РИА Новости, 14.08.2022
Слуцкий назвал "омерзительной" идею Латвии о пересмотре виз для россиян
Идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:05
2022-08-14T16:05
эгилс левитс
константин косачев
латвия
россия
европа
совет федерации рф
евросоюз
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявил, что страна ранее "слишком щедро" раздавала россиянам вид на жительство, и призвал запретить выдачу туристических виз гражданам РФ на уровне Европы.Политик считает, что главы стран Прибалтики "продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "Главный неонацист новейшей истории".Слуцкий считает, что таким решением "Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство", зависящее от того, "насколько сильно руководство Латвии хочет еще больше прогнуться перед коллективным Западом".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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эгилс левитс, константин косачев, латвия, россия, европа, совет федерации рф, евросоюз, леонид слуцкий (политик), визы
Эгилс Левитс, Константин Косачев, Латвия, Россия, Европа, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик), Визы
16:05 14.08.2022
 
Слуцкий назвал "омерзительной" идею Латвии о пересмотре виз для россиян

Лидер ЛДПР Слуцкий: идея президента Латвии о "ревизии" виз для россиян омерзительна

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявил, что страна ранее "слишком щедро" раздавала россиянам вид на жительство, и призвал запретить выдачу туристических виз гражданам РФ на уровне Европы.
"Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем - это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Политик считает, что главы стран Прибалтики "продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "Главный неонацист новейшей истории".
Слуцкий считает, что таким решением "Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство", зависящее от того, "насколько сильно руководство Латвии хочет еще больше прогнуться перед коллективным Западом".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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Эгилс ЛевитсКонстантин КосачевЛатвияРоссияЕвропаСовет Федерации РФЕвросоюзЛеонид Слуцкий (политик)Визы
 
 
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