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Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам

Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 14.08.2022

Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам

Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:07

2022-08-14T15:07

2022-08-14T15:59

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ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.По словам Вавжика, Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ". При этом Вавжик отметил, что с этим соглашаются не все страны Евросоюза. Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. "В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", - заявил замглавы МИД.Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами, и отметил, что аналогичный взгляд на вопросы виз для россиян имеют Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия."В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу", - заявил Вавжик.Замминистра напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. В настоящее время визы получают только россияне, которые по работе должны пересечь польско-русскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие карту поляка и члены семей граждан Польши и других государств ЕС.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220814/finlyandiya-1809477088.html

https://ria.ru/20220814/vizy-1809475650.html

https://ria.ru/20220813/daniya-1809401604.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, германия, евросоюз, совет федерации рф, россия, белоруссия