15:07 14.08.2022 (обновлено: 15:59 14.08.2022)
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам
МИД Польши разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР.
По словам Вавжика, Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ". При этом Вавжик отметил, что с этим соглашаются не все страны Евросоюза. Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. "В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", - заявил замглавы МИД.
"В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу", - заявил Вавжик.
Замминистра напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. В настоящее время визы получают только россияне, которые по работе должны пересечь польско-русскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие карту поляка и члены семей граждан Польши и других государств ЕС.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.