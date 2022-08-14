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Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 14.08.2022
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Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 14.08.2022
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:07
2022-08-14T15:59
в мире
польша
германия
евросоюз
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ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.По словам Вавжика, Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ". При этом Вавжик отметил, что с этим соглашаются не все страны Евросоюза. Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. "В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", - заявил замглавы МИД.Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами, и отметил, что аналогичный взгляд на вопросы виз для россиян имеют Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия."В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу", - заявил Вавжик.Замминистра напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. В настоящее время визы получают только россияне, которые по работе должны пересечь польско-русскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие карту поляка и члены семей граждан Польши и других государств ЕС.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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в мире, польша, германия, евросоюз, совет федерации рф, россия, белоруссия
В мире, Польша, Германия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Россия, Белоруссия
15:07 14.08.2022 (обновлено: 15:59 14.08.2022)
 
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам

МИД Польши разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.
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По словам Вавжика, Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ". При этом Вавжик отметил, что с этим соглашаются не все страны Евросоюза. Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. "В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", - заявил замглавы МИД.
Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами, и отметил, что аналогичный взгляд на вопросы виз для россиян имеют Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия.
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"В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу", - заявил Вавжик.
Замминистра напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. В настоящее время визы получают только россияне, которые по работе должны пересечь польско-русскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие карту поляка и члены семей граждан Польши и других государств ЕС.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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