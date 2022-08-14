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Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов - РИА Новости, 14.08.2022
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Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов
Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов - РИА Новости, 14.08.2022
Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T06:24
2022-08-14T10:26
рафаэль гросси
в мире
россия
энергодар
магатэ
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.В беседе с "Известиями" Ульянов, в частности, говорил, что точного ответа на вопрос о сроках визита Гросси не даст никто, но речь может идти о конце августа — начале сентября. Financial Times после этого выпустила статью с заголовком "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию" — в ней говорится, что поездка главы МАГАТЭ якобы невозможна раньше конца августа или начала сентября.Ульянов отметил, что британское издание приписало ему эти слова. "На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", — пояснил он, добавив, что, судя по заголовку, FT исказила его слова намеренно.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ выражал обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС и заявил, что планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совета Безопасности ООН. По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaes-1809372178.html
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рафаэль гросси, в мире, россия, энергодар, магатэ, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), financial times
Рафаэль Гросси, В мире, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Михаил Ульянов (дипломат), Financial Times
06:24 14.08.2022 (обновлено: 10:26 14.08.2022)
 
Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов

Постпред России в Вене Ульянов обвинил FT в искажении слов о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
В беседе с "Известиями" Ульянов, в частности, говорил, что точного ответа на вопрос о сроках визита Гросси не даст никто, но речь может идти о конце августа — начале сентября. Financial Times после этого выпустила статью с заголовком "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию" — в ней говорится, что поездка главы МАГАТЭ якобы невозможна раньше конца августа или начала сентября.
Ульянов отметил, что британское издание приписало ему эти слова.
"На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", — пояснил он, добавив, что, судя по заголовку, FT исказила его слова намеренно.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 14:44В мире
ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщили власти региона
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ выражал обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС и заявил, что планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совета Безопасности ООН. По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 23:01В мире
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован Киевом, заявили в Запорожье
 
Рафаэль ГроссиВ миреРоссияЭнергодарМАГАТЭВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМихаил Ульянов (дипломат)Financial Times
 
 
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