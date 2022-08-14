https://ria.ru/20220814/ulyanov-1809449190.html

Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов

Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов - РИА Новости, 14.08.2022

Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T06:24

2022-08-14T06:24

2022-08-14T10:26

рафаэль гросси

в мире

россия

энергодар

магатэ

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.В беседе с "Известиями" Ульянов, в частности, говорил, что точного ответа на вопрос о сроках визита Гросси не даст никто, но речь может идти о конце августа — начале сентября. Financial Times после этого выпустила статью с заголовком "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию" — в ней говорится, что поездка главы МАГАТЭ якобы невозможна раньше конца августа или начала сентября.Ульянов отметил, что британское издание приписало ему эти слова. "На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", — пояснил он, добавив, что, судя по заголовку, FT исказила его слова намеренно.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ выражал обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС и заявил, что планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совета Безопасности ООН. По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/zaes-1809372178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/obstrel-1809434458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

рафаэль гросси, в мире, россия, энергодар, магатэ, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), financial times