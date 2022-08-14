https://ria.ru/20220814/trass-1809445946.html

Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс

Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс - РИА Новости, 14.08.2022

Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс

Более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T02:47

2022-08-14T02:47

2022-08-14T02:47

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены голосовать за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьер-министра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.Согласно опросу, 61% консерваторов собирается отдать свои голоса за Трасс, 39% - за бывшего министра финансов Риши Сунака.Опрос проводился 8-12 августа, в нем приняли участие 570 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

https://ria.ru/20220812/britaniya-1809107441.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания