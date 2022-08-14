В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками у Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: администрация не вовлечена в обыски у Трампа
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, заявила в воскресенье пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
"Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы", - сказала Жан-Пьер в эфире телеканала ABC.
Она подчеркнула, что министерство юстиции США, расследующее данное дело, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома. "Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это", - сказала представительница Белого дома.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.