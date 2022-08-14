https://ria.ru/20220814/tramp-1809551540.html

В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками у Трампа

В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками у Трампа - РИА Новости, 14.08.2022

В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками у Трампа

Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, заявила в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:23

2022-08-14T20:23

2022-08-14T20:23

в мире

роджер стоун

сша

федеральное бюро расследований сша

министерство юстиции сша

дональд трамп

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, заявила в воскресенье пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер."Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы", - сказала Жан-Пьер в эфире телеканала ABC.Она подчеркнула, что министерство юстиции США, расследующее данное дело, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома. "Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это", - сказала представительница Белого дома.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220814/bayden-1809485141.html

https://ria.ru/20220813/impichment-1809314342.html

https://ria.ru/20220812/motiv-1809049724.html

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в мире, роджер стоун, сша, федеральное бюро расследований сша, министерство юстиции сша, дональд трамп, карин жан-пьер