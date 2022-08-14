https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли

Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли - РИА Новости, 14.08.2022

Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли

Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:44

2022-08-14T19:44

2022-08-14T19:44

экономика

цены на нефть

дмитрий жирнов

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку продовольствия и вопрос о том, в какой валюте вести торговлю, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.Отвечая на уточняющий вопрос о том, в какой валюте планируется вести торговлю - долларах, евро или нацвалютах, Азизи выразил надежду, что это станет одним из предметом обсуждения."Надеюсь, что мы это обсудим на переговорах. Мы хотим нарастить объем торговли с Россией", - уточнил он.Делегация минпромторга прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут, в том числе, в Минсельхозе и Минэнерго РФ.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220813/afganistan-1809348434.html

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, дмитрий жирнов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)