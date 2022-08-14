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Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли - РИА Новости, 14.08.2022
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Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли - РИА Новости, 14.08.2022
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:44
2022-08-14T19:44
экономика
цены на нефть
дмитрий жирнов
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку продовольствия и вопрос о том, в какой валюте вести торговлю, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.Отвечая на уточняющий вопрос о том, в какой валюте планируется вести торговлю - долларах, евро или нацвалютах, Азизи выразил надежду, что это станет одним из предметом обсуждения."Надеюсь, что мы это обсудим на переговорах. Мы хотим нарастить объем торговли с Россией", - уточнил он.Делегация минпромторга прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут, в том числе, в Минсельхозе и Минэнерго РФ.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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экономика, цены на нефть, дмитрий жирнов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Жирнов, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
19:44 14.08.2022
 
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли

Минпромторг Афганистана намерен обсудить с российскими компаниями упрощение торговли

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку продовольствия и вопрос о том, в какой валюте вести торговлю, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.
"В основном встречи будут проводиться с представителями частного сектора, с российскими компаниями, обсуждать же мы будем вопрос упрощения двухсторонней торговли, а также закупку продовольствия", - сказал Азизи.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, в какой валюте планируется вести торговлю - долларах, евро или нацвалютах, Азизи выразил надежду, что это станет одним из предметом обсуждения.
"Надеюсь, что мы это обсудим на переговорах. Мы хотим нарастить объем торговли с Россией", - уточнил он.
Делегация минпромторга прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.
Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут, в том числе, в Минсельхозе и Минэнерго РФ.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ЖирновРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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