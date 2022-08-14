https://ria.ru/20220814/tayvan-1809500875.html
Новая делегация конгресса США в ближайшее время посетит Тайвань
Новая делегация конгресса США в ближайшее время посетит Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022
Новая делегация конгресса США в ближайшее время посетит Тайвань
Делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки посетит Тайвань с 14 по 15 августа, сообщается на сайте Американского института на Тайване."Делегация... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:06
2022-08-14T15:06
2022-08-14T16:28
в мире
сша
китай
визит пелоси на тайвань
тайвань
нэнси пелоси
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки посетит Тайвань с 14 по 15 августа, сообщается на сайте Американского института на Тайване."Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион", — говорится в заявлении.Уточняется, что конгрессмены встретятся с местными высокопоставленными чиновниками и обсудят отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.Позднее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило в Twitter о прибытии американской делегации, отметив, что ее приветствовал вице-министр иностранных дел острова Юй (Юй Далэй).Ранее в воскресенье оборонное ведомство острова сообщило, что Народно-освободительная армия Китая направила к его территории 11 военных самолетов и шесть кораблей. Тайвань, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — это был первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет. При этом администрация Белого дома, которую председатель КНР Си Цзиньпин заранее предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В ответ на визит американской чиновницы НОАК 4 августа начала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей.Официальные контакты между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220806/tramp-1807728710.html
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, визит пелоси на тайвань, тайвань, нэнси пелоси, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Китай, Визит Пелоси на Тайвань, Тайвань, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
15:06 14.08.2022 (обновлено: 16:28 14.08.2022)
Новая делегация конгресса США в ближайшее время посетит Тайвань
Делегация конгресса США во главе с сенатором Марки посетит Тайвань с 14 по 15 августа
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки посетит Тайвань с 14 по 15 августа, сообщается
на сайте Американского института на Тайване.
"Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион", — говорится в заявлении.
Уточняется, что конгрессмены встретятся с местными высокопоставленными чиновниками и обсудят отношения США и Тайваня
, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Позднее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило в Twitter о прибытии американской делегации, отметив, что ее приветствовал вице-министр иностранных дел острова Юй (Юй Далэй).
Ранее в воскресенье оборонное ведомство острова сообщило, что Народно-освободительная армия Китая направила к его территории 11 военных самолетов и шесть кораблей. Тайвань, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
— это был первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет. При этом администрация Белого дома, которую председатель КНР Си Цзиньпин заранее предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая".
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В ответ на визит американской чиновницы НОАК 4 августа начала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей.
Официальные контакты между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.