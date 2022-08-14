https://ria.ru/20220814/tartus-1809562727.html

СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус

СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты в сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:55

2022-08-14T21:55

2022-08-14T21:55

в мире

тартус (мухафаза)

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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты в сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря."Взрывы в Тартусе на сирийском побережье после атак израильских ВВС", - говорится в срочном сообщении телеканала.По данным корреспондента сирийского информационного госагентства САНА, "в провинции (Тартусе – ред.) прозвучали три взрыва".

https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html

тартус (мухафаза)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тартус (мухафаза)