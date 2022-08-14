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СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 14.08.2022
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СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус
СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты в сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:55
2022-08-14T21:55
в мире
тартус (мухафаза)
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты в сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря."Взрывы в Тартусе на сирийском побережье после атак израильских ВВС", - говорится в срочном сообщении телеканала.По данным корреспондента сирийского информационного госагентства САНА, "в провинции (Тартусе – ред.) прозвучали три взрыва".
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тартус (мухафаза)
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в мире, тартус (мухафаза)
В мире, Тартус (мухафаза)
21:55 14.08.2022
 
СМИ сообщили об атаке израильскими ВВС сирийской провинции Тартус

Al Arabiya сообщил об атаке израильскими ВВС объектов в сирийской провинции Тартус

CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты в сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря.
"Взрывы в Тартусе на сирийском побережье после атак израильских ВВС", - говорится в срочном сообщении телеканала.
По данным корреспондента сирийского информационного госагентства САНА, "в провинции (Тартусе – ред.) прозвучали три взрыва".
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