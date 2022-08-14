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Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию - РИА Новости, 14.08.2022
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Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию
Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию - РИА Новости, 14.08.2022
Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию
Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:23
2022-08-14T19:23
экономика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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экономика, цены на нефть, сергей шойгу, стамбул, россия, украина, оон
Экономика, Цены на нефть, Сергей Шойгу, Стамбул, Россия, Украина, ООН
19:23 14.08.2022
 
Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию

Губернатор Одесской области Марченко: судно с украинским зерном отправилось в Эфиопию

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
"Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию", - сказал Марченко в видеообращении в своем Telegram-канале.
По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 13:50
Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна
 
ЭкономикаЦены на нефтьСергей ШойгуСтамбулРоссияУкраинаООН
 
 
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