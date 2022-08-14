https://ria.ru/20220814/sudno-1809540436.html

Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию

Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию - РИА Новости, 14.08.2022

Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию

Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:23

2022-08-14T19:23

2022-08-14T19:23

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220812/zerno-1809146335.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сергей шойгу, стамбул, россия, украина, оон