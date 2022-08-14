СКЦ согласовал проход двум судам с продовольствием в сторону портов Украины
ООН: СКЦ санкционировал проход в сторону украинских портов двух судов с продовольствием
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
ООН, 14 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки" санкционировал проход в сторону украинских портов двух судов с продовольствием, говорится в сообщении ООН.
"Два судна, MV KAFKAM ETLER и MV ZELEK STAR, сегодня были проинспектированы в Мраморном море, и им было разрешено следовать в Черноморск", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что суда MV GREAT ARSENAL, MV ZUMRUT ANA и MV OCEAN S пройдут в понедельник осмотр и, в случае положительного решения, направятся в Черноморск.
В понедельник также будет осмотрен корабль MV KUBROSLIY, и если он получит разрешение, то проследует в Одессу.
Кроме того, совместные инспекционные группы сегодня проверили отбывающий из Черного моря корабль MV STAR LAURA.
"Вчера СКЦ проинспектировал отбывающее судно RAHMI YAGCI, и оно получило разрешение на отплытие", - отмечается в сообщении.
В конце июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.