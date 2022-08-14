https://ria.ru/20220814/suda-1809564605.html

СКЦ согласовал проход двум судам с продовольствием в сторону портов Украины

СКЦ согласовал проход двум судам с продовольствием в сторону портов Украины - РИА Новости, 14.08.2022

СКЦ согласовал проход двум судам с продовольствием в сторону портов Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки" санкционировал проход в сторону украинских портов двух судов с продовольствием,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:10

2022-08-14T22:10

2022-08-14T22:10

сергей шойгу

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ООН, 14 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки" санкционировал проход в сторону украинских портов двух судов с продовольствием, говорится в сообщении ООН.В нем отмечается, что суда MV GREAT ARSENAL, MV ZUMRUT ANA и MV OCEAN S пройдут в понедельник осмотр и, в случае положительного решения, направятся в Черноморск.В понедельник также будет осмотрен корабль MV KUBROSLIY, и если он получит разрешение, то проследует в Одессу.Кроме того, совместные инспекционные группы сегодня проверили отбывающий из Черного моря корабль MV STAR LAURA."Вчера СКЦ проинспектировал отбывающее судно RAHMI YAGCI, и оно получило разрешение на отплытие", - отмечается в сообщении.В конце июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html

стамбул

россия

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Евгения Нефедова

сергей шойгу, стамбул, россия, украина, оон