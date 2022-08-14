https://ria.ru/20220814/siriya-1809569301.html
Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус
Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 14.08.2022
Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус
Трое сирийских военных погибли, еще несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус, сообщило минобороны Сирии. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:00
2022-08-14T23:00
2022-08-14T23:00
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли, еще несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус, сообщило минобороны Сирии.Ранее сирийское госагентство САНА сообщило, что сирийские ПВО отражают атаку израильских ВВС в провинции Тартус и в горах Каламун на границе с Ливаном.По данным оборонного ведомства, израильские ВВС атаковали с двух направлений. По предместьям Дамаска удар был нанесен со стороны ливанской столицы Бейрута, провинция Тартус была атакована со стороны Средиземного моря."Наши средства ПВО отразили ракеты агрессора, сбив часть из них. Нападение привело к гибели троих военнослужащих, еще трое получили ранения, нанесен материальный ущерб", - сообщает минобороны.
https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тартус (мухафаза), дамаск (город), ливан
В мире, Тартус (мухафаза), Дамаск (город), Ливан
Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус
Минобороны Сирии: трое военных погибли при атаке израильских ВВС на провинцию Тартус