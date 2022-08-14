https://ria.ru/20220814/siriya-1809569301.html

Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус

Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус - РИА Новости, 14.08.2022

Трое военных погибли при атаке израильских ВВС сирийской провинции Тартус

Трое сирийских военных погибли, еще несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус, сообщило минобороны Сирии. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:00

2022-08-14T23:00

2022-08-14T23:00

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дамаск (город)

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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли, еще несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус, сообщило минобороны Сирии.Ранее сирийское госагентство САНА сообщило, что сирийские ПВО отражают атаку израильских ВВС в провинции Тартус и в горах Каламун на границе с Ливаном.По данным оборонного ведомства, израильские ВВС атаковали с двух направлений. По предместьям Дамаска удар был нанесен со стороны ливанской столицы Бейрута, провинция Тартус была атакована со стороны Средиземного моря."Наши средства ПВО отразили ракеты агрессора, сбив часть из них. Нападение привело к гибели троих военнослужащих, еще трое получили ранения, нанесен материальный ущерб", - сообщает минобороны.

https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html

тартус (мухафаза)

дамаск (город)

ливан

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тартус (мухафаза), дамаск (город), ливан