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В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов - РИА Новости, 14.08.2022
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Культура
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В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов
В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов - РИА Новости, 14.08.2022
В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов
Сад, где сбываются мечты, счастливая детская площадка, древнегреческий театр из растений и скульптур — посетители VIII Московского международного фестиваля... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:00
2022-08-14T08:18
культура
дизайн
ландшафтный дизайн
цветы
вднх
выставки
куда сходить
москва
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сад, где сбываются мечты, счастливая детская площадка, древнегреческий театр из растений и скульптур — посетители VIII Московского международного фестиваля "Сады и люди" действительно отдохнут от городской суеты. На 15 дизайнерских проектов можно будет посмотреть до 21 августа. Последние тенденции ландшафтной моды — в материале РИА Новости.Больше, чем садыФестиваль в этом году посвящен сразу двум темам: "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада"."Мы давно мечтали, чтобы было как на ведущих мировых форумах — у каждого сада свой партнер. Ведь стоимость проекта может доходить до нескольких миллионов рублей. Участники придумывают концепцию, реализовать которую не всегда просто", — рассказала соучредитель фестиваля Елена Беляева.Садоводство — дело тонкое и дорогое: играет роль качество грунта, подсыпки, важно правильно подобрать сорт растений, многие из которых везут издалека.Как отметила Беляева, западные санкции затронули отрасль — цены выросли процентов на десять. Импортная составляющая — это в первую очередь семена, черенки и корни. Зато отечественные питомники востребованы как никогда. Натурально и необычноМакет сада Тутты Ларсен стал победителем фестиваля несколько лет назад. С тех пор она — постоянный гость мероприятия.Автор собственного загородного ландшафта телеведущей — ее подруга, дизайнер Мария Принтц."Мы стали больше использовать наши локальные растения, степные и луговые цветники — их сортовые, окультуренные версии, — объяснила Анаит Акопян. — Дизайнеры их смешивают, делают новые фактуры, сочетают разные цвета. Получается что-то уникальное, но при этом устойчивое к условиям нашей полосы".Гостям фестиваля также рассказывают об искусстве садоводства в Зеленом лектории. Кроме того, специалисты учат желающих составлять букеты и возделывать огород на балконе.Осталось только решить, когда лучше заглянуть на ВДНХ — днем или вечером. С наступлением темноты зажигается подсветка — очень красиво.VIII Московский международный фестиваль "Сады и люди" пройдет на территории северного сквера ВДНХ с 12 по 21 августа.
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Алина Кравцова
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дизайн, ландшафтный дизайн, цветы, вднх, выставки, куда сходить , москва, тутта ларсен (татьяна романенко), стиль жизни
Культура, Дизайн, Ландшафтный дизайн, Цветы, ВДНХ, Выставки, куда сходить , Москва, Тутта Ларсен (Татьяна Романенко), Стиль жизни
08:00 14.08.2022 (обновлено: 08:18 14.08.2022)
 

В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка прогуливается с собакой во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства "Сады и люди" в Северном сквере на ВДНХ
Девушка прогуливается с собакой во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сад, где сбываются мечты, счастливая детская площадка, древнегреческий театр из растений и скульптур — посетители VIII Московского международного фестиваля "Сады и люди" действительно отдохнут от городской суеты. На 15 дизайнерских проектов можно будет посмотреть до 21 августа. Последние тенденции ландшафтной моды — в материале РИА Новости.

Больше, чем сады

Фестиваль в этом году посвящен сразу двум темам: "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада".
© РИА Новости / Алина Кравцова

Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.

Арт-проект VIII Московского международного фестиваля Сады и люди
1 из 6

Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".

Арт-проект VIII Московского международного фестиваля Сады и люди
2 из 6

"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Алина Кравцова

Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.

Арт-проект VIII Московского международного фестиваля Сады и люди
3 из 6

Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").

Телеведущая, журналист Арина Шарапова на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
4 из 6

Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.

Посетительница фотографируется возле арт-объекта Путеводная звезда во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
5 из 6

Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.

Посетительница во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
6 из 6

"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 6

Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.

© РИА Новости / Алина Кравцова
2 из 6

"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".

© РИА Новости / Алина Кравцова
3 из 6

Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.

© РИА Новости / Алина Кравцова
4 из 6

Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 6

Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 6

"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Мы давно мечтали, чтобы было как на ведущих мировых форумах — у каждого сада свой партнер. Ведь стоимость проекта может доходить до нескольких миллионов рублей. Участники придумывают концепцию, реализовать которую не всегда просто", — рассказала соучредитель фестиваля Елена Беляева.
Садоводство — дело тонкое и дорогое: играет роль качество грунта, подсыпки, важно правильно подобрать сорт растений, многие из которых везут издалека.
Как отметила Беляева, западные санкции затронули отрасль — цены выросли процентов на десять. Импортная составляющая — это в первую очередь семена, черенки и корни. Зато отечественные питомники востребованы как никогда.

Натурально и необычно

Макет сада Тутты Ларсен стал победителем фестиваля несколько лет назад. С тех пор она — постоянный гость мероприятия.
Автор собственного загородного ландшафта телеведущей — ее подруга, дизайнер Мария Принтц.

"У нас растет посконник, дербенник, кровохлебка — мой самый любимый цветок, кусты шоколадной мяты и бересклет, голубика, черноплодная рябина. Яблони посадили в этом году, — говорит Тутта. — Создается впечатление, что сад дикий. Радует, что он меняется сам. Некоторые цветы уже дотянулись до крыши веранды".

© РИА Новости / Алина Кравцова

Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".

Ведущая Тутта Ларсен на VIII Московском международном фестивале Сады и люди
1 из 9

Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.

Посетительница во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
2 из 9

Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.

Участницы во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
3 из 9

"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).

Актриса Дарья Повереннова на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
4 из 9

Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.

Посетители на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
5 из 9

Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

Телеведущая Лариса Вербицкая на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
6 из 9

"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

Телеведущая Лариса Вербицкая на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
7 из 9

Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
8 из 9

Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).

Актриса Елена Лядова на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ.
9 из 9

Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 9

Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".

© РИА Новости / Алина Кравцова
2 из 9

Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 9

"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 9

Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 9

Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 9

"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 9

Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 9

Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Мы стали больше использовать наши локальные растения, степные и луговые цветники — их сортовые, окультуренные версии, — объяснила Анаит Акопян. — Дизайнеры их смешивают, делают новые фактуры, сочетают разные цвета. Получается что-то уникальное, но при этом устойчивое к условиям нашей полосы".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.

Посетитель во время VIII Московского международного фестиваля ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
1 из 6

Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.

Девушка поливает цветы на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
2 из 6

Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алина Кравцова

Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.

Арт-проект VIII Московского международного фестиваля Сады и люди
3 из 6

Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.

Арт-объект на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
4 из 6

Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".

Арт-проект VIII Московского международного фестиваля Сады и люди
5 из 6

"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".

© РИА Новости / Алина Кравцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на VIII Московском международном фестивале ландшафтного искусства Сады и люди в Северном сквере на ВДНХ
6 из 6

Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 6

Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 6

Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 6

Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.

© РИА Новости / Алина Кравцова
4 из 6

Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 6

"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".

© РИА Новости / Алина Кравцова
6 из 6

Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостям фестиваля также рассказывают об искусстве садоводства в Зеленом лектории. Кроме того, специалисты учат желающих составлять букеты и возделывать огород на балконе.
Осталось только решить, когда лучше заглянуть на ВДНХ — днем или вечером. С наступлением темноты зажигается подсветка — очень красиво.
VIII Московский международный фестиваль "Сады и люди" пройдет на территории северного сквера ВДНХ с 12 по 21 августа.
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