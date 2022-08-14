https://ria.ru/20220814/sady-1809155241.html

В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов

В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов - РИА Новости, 14.08.2022

В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов

Сад, где сбываются мечты, счастливая детская площадка, древнегреческий театр из растений и скульптур — посетители VIII Московского международного фестиваля... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:18

культура

дизайн

ландшафтный дизайн

цветы

вднх

выставки

куда сходить

москва

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сад, где сбываются мечты, счастливая детская площадка, древнегреческий театр из растений и скульптур — посетители VIII Московского международного фестиваля "Сады и люди" действительно отдохнут от городской суеты. На 15 дизайнерских проектов можно будет посмотреть до 21 августа. Последние тенденции ландшафтной моды — в материале РИА Новости.Больше, чем садыФестиваль в этом году посвящен сразу двум темам: "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада"."Мы давно мечтали, чтобы было как на ведущих мировых форумах — у каждого сада свой партнер. Ведь стоимость проекта может доходить до нескольких миллионов рублей. Участники придумывают концепцию, реализовать которую не всегда просто", — рассказала соучредитель фестиваля Елена Беляева.Садоводство — дело тонкое и дорогое: играет роль качество грунта, подсыпки, важно правильно подобрать сорт растений, многие из которых везут издалека.Как отметила Беляева, западные санкции затронули отрасль — цены выросли процентов на десять. Импортная составляющая — это в первую очередь семена, черенки и корни. Зато отечественные питомники востребованы как никогда. Натурально и необычноМакет сада Тутты Ларсен стал победителем фестиваля несколько лет назад. С тех пор она — постоянный гость мероприятия.Автор собственного загородного ландшафта телеведущей — ее подруга, дизайнер Мария Принтц."Мы стали больше использовать наши локальные растения, степные и луговые цветники — их сортовые, окультуренные версии, — объяснила Анаит Акопян. — Дизайнеры их смешивают, делают новые фактуры, сочетают разные цвета. Получается что-то уникальное, но при этом устойчивое к условиям нашей полосы".Гостям фестиваля также рассказывают об искусстве садоводства в Зеленом лектории. Кроме того, специалисты учат желающих составлять букеты и возделывать огород на балконе.Осталось только решить, когда лучше заглянуть на ВДНХ — днем или вечером. С наступлением темноты зажигается подсветка — очень красиво.VIII Московский международный фестиваль "Сады и люди" пройдет на территории северного сквера ВДНХ с 12 по 21 августа.

https://ria.ru/20220808/yakobson-1808056948.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

дизайн, ландшафтный дизайн, цветы, вднх, выставки, куда сходить , москва, тутта ларсен (татьяна романенко), стиль жизни