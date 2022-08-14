В моде натуральность: в Москве проходит фестиваль самых красивых садов
Больше, чем сады
Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.
Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.
"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".
"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".
Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.
Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.
Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").
Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").
Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.
Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.
"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.
"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.
Ландшафтные дизайнеры из России и Белоруссии показали очень высокий уровень подготовки, рассказала РИА Новости член жюри фестиваля, руководитель ландшафтной студии "Все в сад" Анаит Акопян.
"Сады стали более сложными: как по подбору ассортимента, так и технологически, — считает она. — Если раньше было больше растительных элементов, то сейчас это уже целые конструкции, много скульптур".
Дизайнеры Мария Принтц и Марина Береснева использовали для создания проекта "Secret Service & Центральный парк" настоящую карусель.
Детские ассоциации, по мнению авторов, помогают выполнить главную цель — вызвать радость (на фото — телеведущая, журналист Арина Шарапова возле арт-объекта проекта "Secret Service & Центральный парк").
Арт-объект студентов МАРХИ "Путеводная звезда" представляет собой многогранную арку с дорожкой — имитацией Млечного Пути. Цветок папоротника в центре — это аллегория исполненного желания.
"В таком саду хорошо посидеть, поразмыслить о своих мечтах, спросить себя, в том ли направлении я иду", — пояснила автор Елена Петрикова.
Натурально и необычно
"У нас растет посконник, дербенник, кровохлебка — мой самый любимый цветок, кусты шоколадной мяты и бересклет, голубика, черноплодная рябина. Яблони посадили в этом году, — говорит Тутта. — Создается впечатление, что сад дикий. Радует, что он меняется сам. Некоторые цветы уже дотянулись до крыши веранды".
Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".
Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".
Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.
Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.
"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.
"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.
Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).
Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).
Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.
Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.
"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).
Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).
Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).
Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).
Тутта Ларсен признается, что для нее сад — "источник вдохновения, большая радость, отдушина, олицетворение жизни во всей ее полноте и красоте".
Поскольку в моде натуральность, зеленый уголок обошелся Ларсен не слишком дорого.
"Круто, когда есть своя земля, которую ты можешь возделывать. Это что-то очень сакральное", — считает телеведущая.
Большинство садов, представленных на фестивале, также напоминают естественные луга (на фото — актриса Дарья Повереннова).
Дизайнер Мария Принтц отметила, что и в городах сейчас много полевых цветов — это тренд.
"В моде и натуральные покрытия, чтобы можно было пройтись по камушкам, полежать на галечке, на травке, понюхать растения, полюбоваться бабочками — как будто природа зашла в дом", — уточняет ландшафтный архитектор Анастасия Васекина (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
Ландшафтные дизайнеры сегодня стремятся создать для клиентов не экзотическую оранжерею, а уголок естественной природы (на фото — телеведущая Лариса Вербицкая).
Более того, неприхотливые растения, подходящие нашим природно-климатическим условиям, требуют меньше ухода (на фото — актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова).
Удобный сад — это тоже тренд (на фото — актриса Елена Лядова).
Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.
Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.
Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.
Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.
Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.
Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.
Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.
Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.
"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".
"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".
Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).
Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).
Сегодня на рынке можно найти самые необычные версии привычных растений. Например, мы знаем белый тысячелистник, но выращивают и оранжевый, и малиновый, и винный.
Популярны ароматные травы: мелисса, душица, шалфей. Они тоже бывают сортовыми. Одной мяты можно найти более десяти видов.
Туи сегодня модно использовать как колонны или ширму, а не делать из них плотный забор по периметру.
Важно, чтобы сад сочетался с дизайном дома, отмечают специалисты, но главное — радовал именно вас.
"Роза — всегда королева сада, — замечает Анаит Акопян. — Отказываться от них не стоит, но важно обратить внимание на сорт. Надо выбирать устойчивые и неприхотливые, например, английские".
Некоторые дизайнеры сегодня делают сразу несколько зон в саду — свою для каждого члена семьи (на фото — актриса и телеведущая Эвелина Бледанс).