https://ria.ru/20220814/rugan-1809455972.html

Эксперт объяснил, почему политики публично ругаются

Эксперт объяснил, почему политики публично ругаются - РИА Новости, 14.08.2022

Эксперт объяснил, почему политики публично ругаются

В современном мире политики нередко используют оскорбительные выражения, что связано с растущей ролью социальных сетей, но это не значит, что искусство... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:33

2022-08-14T08:33

2022-08-14T08:36

в мире

сергей орджоникидзе

оон

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В современном мире политики нередко используют оскорбительные выражения, что связано с растущей ролью социальных сетей, но это не значит, что искусство дипломатии утеряно, считает заместитель секретаря Общественной палаты России, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.Премьер Великобритании Борис Джонсон в июне заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. Путин сказал, что от действующего премьера Британии это "не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", и напомнил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером начала военные действия против Аргентины за Фолклендские острова.Год назад президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, когда его спросили, считает ли он Путина "убийцей". Российский президент, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Осенью 2020 года на дебатах перед выборами президента США Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа "лжецом", "клоуном" и "щенком Путина", Трамп назвал Байдена "номером два", что на американском сленге означает испражнения, а в Twitter окрестил его "сонным Джо".Недавно волну критики в мире вызвали слова экс-посла Украины Андрея Мельника, который назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".По мнению Орджоникидзе, скандальные высказывания политиков являются еще одним подтверждением того, что "мир меняется, а социальные сети сегодня играют важную роль в дипломатии – ту роль, которую раньше никто не предвидел"."Дипломатия — это не только выяснение отношений на публике или через социальные сети, а механизм урегулирования проблем, разногласий, проведения своей собственной линии, что означает принятие многих различных мер, а не хамские высказывания на публике. Но смысл дипломатии не теряется, потому что в конечном итоге любой конфликт обязательно должен быть урегулирован", – сказал он РИА Новости.Эксперт отметил, что "риторика связана с положением дел на мировой арене, в наше время происходит резкое обострение международной обстановки"."Цель в том, чтобы как можно больше и задеть, и оскорбить. Нормальное человеческое общение не подразумевает такого рода выражений. Если у вас есть соответствующий интеллектуальный багаж, то можно обидеть, унизить, оскорбить литературным языком, но для этого нужно иметь интеллектуальный багаж, образование, опыт, а тут (на Западе — ред.) ничего этого нет", - пояснил он.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

https://ria.ru/20220801/posol-1806333924.html

https://ria.ru/20220812/britaniya-1809107441.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей орджоникидзе, оон