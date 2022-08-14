https://ria.ru/20220814/rowling-1809479695.html

Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди

Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди - РИА Новости, 14.08.2022

Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди

Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, полученных ею в Twitter. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:42

2022-08-14T12:42

2022-08-14T12:42

культура

в мире

джоан роулинг (джоан мюррэй)

салман рушди

гарри поттер

великобритания

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, полученных ею в Twitter."Полиция вовлечена (и уже подключалась в связи с другими угрозами)", - написала Роулинг в соцсети.Угрозу расправой Роулинг получила от пользователя Twitter после того, как выразила соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди. "Не переживай, ты следующая", - написал пользователь социальной сети под сочувственным комментарием Роулинг.После получения угроз Роулинг обратилась в поддержку Twitter, однако там не увидели нарушения правил сайта в комментарии, на который пожаловалась писательница.Это не первая угроза в отношении Роулинг. В ноябре прошлого года газета Independent сообщала, что полиция Шотландии расследовала инцидент с письмами с угрозами, которые писательница стала получать после того, как три активиста, осуждающие ее взгляды, сфотографировались на фоне ее дома таким образом, что был виден адрес, и выложили фото в Twitter. В январе текущего года полиция Шотландии тем не менее не посчитала публикацию адреса Роулинг уголовным преступлением.В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.

https://ria.ru/20220325/rouling-1780091944.html

https://ria.ru/20220814/rushdi-1809470394.html

https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джоан роулинг (джоан мюррэй), салман рушди, гарри поттер, великобритания