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Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220814/rowling-1809479695.html
Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди
Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди
Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, полученных ею в Twitter. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:42
2022-08-14T12:42
культура
в мире
джоан роулинг (джоан мюррэй)
салман рушди
гарри поттер
великобритания
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, полученных ею в Twitter."Полиция вовлечена (и уже подключалась в связи с другими угрозами)", - написала Роулинг в соцсети.Угрозу расправой Роулинг получила от пользователя Twitter после того, как выразила соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди. "Не переживай, ты следующая", - написал пользователь социальной сети под сочувственным комментарием Роулинг.После получения угроз Роулинг обратилась в поддержку Twitter, однако там не увидели нарушения правил сайта в комментарии, на который пожаловалась писательница.Это не первая угроза в отношении Роулинг. В ноябре прошлого года газета Independent сообщала, что полиция Шотландии расследовала инцидент с письмами с угрозами, которые писательница стала получать после того, как три активиста, осуждающие ее взгляды, сфотографировались на фоне ее дома таким образом, что был виден адрес, и выложили фото в Twitter. В январе текущего года полиция Шотландии тем не менее не посчитала публикацию адреса Роулинг уголовным преступлением.В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
https://ria.ru/20220325/rouling-1780091944.html
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в мире, джоан роулинг (джоан мюррэй), салман рушди, гарри поттер, великобритания
Культура, В мире, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Салман Рушди, Гарри Поттер, Великобритания
12:42 14.08.2022
 
Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди

Автор "Гарри Поттера" Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди

© AP Photo / Joel RyanПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Joel Ryan
Писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, полученных ею в Twitter.
"Полиция вовлечена (и уже подключалась в связи с другими угрозами)", - написала Роулинг в соцсети.
Угрозу расправой Роулинг получила от пользователя Twitter после того, как выразила соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди. "Не переживай, ты следующая", - написал пользователь социальной сети под сочувственным комментарием Роулинг.
Британская писательница Дж. К. Роулинг - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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После получения угроз Роулинг обратилась в поддержку Twitter, однако там не увидели нарушения правил сайта в комментарии, на который пожаловалась писательница.
Это не первая угроза в отношении Роулинг. В ноябре прошлого года газета Independent сообщала, что полиция Шотландии расследовала инцидент с письмами с угрозами, которые писательница стала получать после того, как три активиста, осуждающие ее взгляды, сфотографировались на фоне ее дома таким образом, что был виден адрес, и выложили фото в Twitter. В январе текущего года полиция Шотландии тем не менее не посчитала публикацию адреса Роулинг уголовным преступлением.
В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
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Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
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КультураВ миреДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Салман РушдиГарри ПоттерВеликобритания
 
 
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