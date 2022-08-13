https://ria.ru/20220813/rouling-1809422492.html

Автору "Гарри Поттера" пригрозили убийством

Автору "Гарри Поттера" пригрозили убийством - РИА Новости, 13.08.2022

Автору "Гарри Поттера" пригрозили убийством

Автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она в Twitter поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди. Она... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T20:39

2022-08-13T20:39

2022-08-13T20:53

в мире

великобритания

сша

джоан роулинг (джоан мюррэй)

салман рушди

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она в Twitter поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди. Она заявила, что обратилась в полицию.После атаки на Рушди Роулинг написала в микроблоге: "Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке" и получила комментарий: "Не переживай. Ты — следующая".Как сообщила британская Daily Mail, писательница получила угрозы от экстремиста, который симпатизирует подозреваемому в покушении на автора книги "Сатанинские стихи".В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции Юджин Станишевски рассказал на брифинге, что писатель получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот. Агент писателя отмечал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза.Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что нападавший Хади Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, начальная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220813/napavshiy-1809407767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, сша, джоан роулинг (джоан мюррэй), салман рушди, нью-йорк (город)