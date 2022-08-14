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Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT - РИА Новости, 14.08.2022
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Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT
Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT - РИА Новости, 14.08.2022
Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT
Сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны, пишет Стивен Эрлангер для газеты The New York Times. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:16
2022-08-14T13:08
в мире
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны, пишет Стивен Эрлангер для газеты The New York Times. "Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", — говорится в публикации. По мнению автора, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству. Журналист напоминает, что Турция отказалась поддержать западные санкции и изучает возможность работы с российскими банками, попавшими под ограничения, а также с готовностью принимает платежи по российским кредитным картам. Кроме того, Анкара получает доступ к дешевой энергии и прибыль от сделок с российскими компаниями. Особенно важно для Эрдогана и согласие России на его действия по подавлению курдского сепаратизма в Сирии, где Москва поддерживает правительство Башара Асада, добавил Эрлангер.Тем не менее Эрдоган испытывает политические трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, напоминает автор."Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", — заключил он. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html
https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html
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в мире, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
09:16 14.08.2022 (обновлено: 13:08 14.08.2022)
 
Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT

NYT: сотрудничество президентов России и Турции Путина и Эрдогана раздражает Запад

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны, пишет Стивен Эрлангер для газеты The New York Times.
"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", — говорится в публикации.
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Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана
По мнению автора, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству.
Журналист напоминает, что Турция отказалась поддержать западные санкции и изучает возможность работы с российскими банками, попавшими под ограничения, а также с готовностью принимает платежи по российским кредитным картам. Кроме того, Анкара получает доступ к дешевой энергии и прибыль от сделок с российскими компаниями. Особенно важно для Эрдогана и согласие России на его действия по подавлению курдского сепаратизма в Сирии, где Москва поддерживает правительство Башара Асада, добавил Эрлангер.
Тем не менее Эрдоган испытывает политические трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, напоминает автор.
"Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", — заключил он.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
 
В миреВладимир ПутинРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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