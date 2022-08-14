https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html

Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT

Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT - РИА Новости, 14.08.2022

Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT

Сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны, пишет Стивен Эрлангер для газеты The New York Times. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:16

2022-08-14T09:16

2022-08-14T13:08

в мире

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808336284_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_bad2f95d00bece3fee239b52c16e589c.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны, пишет Стивен Эрлангер для газеты The New York Times. "Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", — говорится в публикации. По мнению автора, желание лидера Турции не портить отношения с Россией обусловлено готовностью Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству. Журналист напоминает, что Турция отказалась поддержать западные санкции и изучает возможность работы с российскими банками, попавшими под ограничения, а также с готовностью принимает платежи по российским кредитным картам. Кроме того, Анкара получает доступ к дешевой энергии и прибыль от сделок с российскими компаниями. Особенно важно для Эрдогана и согласие России на его действия по подавлению курдского сепаратизма в Сирии, где Москва поддерживает правительство Башара Асада, добавил Эрлангер.Тем не менее Эрдоган испытывает политические трудности перед предстоящими в следующем году выборами, поскольку экономика Турции рушится, а Центральный банк почти не имеет иностранной валюты, напоминает автор."Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", — заключил он. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html

https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html

https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган