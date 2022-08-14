https://ria.ru/20220814/pik-1809507333.html

Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик

Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик - РИА Новости, 14.08.2022

Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик

Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссёра Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет, пишет издание "Исраэль... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:38

2022-08-14T15:38

2022-08-14T15:38

культура

новости культуры

израиль

квентин тарантино

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссёра Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет, пишет издание "Исраэль ха-Йом".Как пишет издание, певец и композитор скончался у себя дома в городе Рамат ха-Шарон. Четыре года назад он перенёс инсульт во время полёта из Израиля в Лондон."Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам", - сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.

https://ria.ru/20220705/tarantino-1800358049.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, израиль, квентин тарантино, яир лапид (министр иностранных дел израиля)