Рейтинг@Mail.ru
Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220814/pik-1809507333.html
Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик
Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик - РИА Новости, 14.08.2022
Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик
Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссёра Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет, пишет издание "Исраэль... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:38
2022-08-14T15:38
культура
новости культуры
израиль
квентин тарантино
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809503919_0:39:410:270_1920x0_80_0_0_50913b772a93fe0f43d75f831318c70e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссёра Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет, пишет издание "Исраэль ха-Йом".Как пишет издание, певец и композитор скончался у себя дома в городе Рамат ха-Шарон. Четыре года назад он перенёс инсульт во время полёта из Израиля в Лондон."Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам", - сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.
https://ria.ru/20220705/tarantino-1800358049.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809503919_0:1:410:309_1920x0_80_0_0_56abad55658b83da1c67133226a47aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, израиль, квентин тарантино, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
Культура, Новости культуры, Израиль, Квентин Тарантино, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
15:38 14.08.2022
 
Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик

Израильский певец и композитор Цвика Пик, тесть Тарантино, умер на 73-м году жизни

© Фото : Михал КаханаИзраильский певец и композитор Цвика Пик
Израильский певец и композитор Цвика Пик - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : Михал Кахана
Израильский певец и композитор Цвика Пик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссёра Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет, пишет издание "Исраэль ха-Йом".
Как пишет издание, певец и композитор скончался у себя дома в городе Рамат ха-Шарон. Четыре года назад он перенёс инсульт во время полёта из Израиля в Лондон.
"Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам", - сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 13:01Культура
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
 
КультураНовости культурыИзраильКвентин ТарантиноЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала