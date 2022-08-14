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Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 14.08.2022
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Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике
Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 14.08.2022
Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике
Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:56
2022-08-14T17:01
россия
общество
московский физико-технический институт
юнеско
красноярск
челябинск
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Минпросвещения."Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института. Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 "Горностай" города Новосибирска)", — говорится в релизе.Отмечается, что по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая, а американцы повторили результат российских старшеклассников: у них тоже три золота и одно серебро."Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствует о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования. У нас многое сейчас делается для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка", — приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021-го. За время учебно-тренировочных сборов четырех участников олимпиады отобрали из более чем 80 претендентов.International Olympiad in Informatics ежегодно проводится с 1989 года по инициативе ЮНЕСКО. Первую олимпиаду принял болгарский город Правец, вторую — Минск. В России олимпиада проходила в 2016 году в Казани. В прошлом году в турнире приняли участие команды из 80 стран, россияне тогда также завоевали три золотые и одну серебряную медаль.
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россия, общество, московский физико-технический институт, юнеско, красноярск, челябинск, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Московский физико-технический институт, ЮНЕСКО, Красноярск, Челябинск, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
15:56 14.08.2022 (обновлено: 17:01 14.08.2022)
 
Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала три золота на Международной олимпиаде по информатике

© Фото : МФТИМосковский физтех в Долгопрудном
Московский физтех в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : МФТИ
Московский физтех в Долгопрудном. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института. Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 "Горностай" города Новосибирска)", — говорится в релизе.
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Отмечается, что по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая, а американцы повторили результат российских старшеклассников: у них тоже три золота и одно серебро.
"Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствует о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования. У нас многое сейчас делается для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка", — приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.
Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021-го. За время учебно-тренировочных сборов четырех участников олимпиады отобрали из более чем 80 претендентов.
International Olympiad in Informatics ежегодно проводится с 1989 года по инициативе ЮНЕСКО. Первую олимпиаду принял болгарский город Правец, вторую — Минск. В России олимпиада проходила в 2016 году в Казани. В прошлом году в турнире приняли участие команды из 80 стран, россияне тогда также завоевали три золотые и одну серебряную медаль.
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РоссияОбществоМосковский физико-технический институтЮНЕСКОКрасноярскЧелябинскСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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