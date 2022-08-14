https://ria.ru/20220814/olimpiada-1809511391.html

Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 14.08.2022

Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:56

2022-08-14T15:56

2022-08-14T17:01

россия

общество

московский физико-технический институт

юнеско

красноярск

челябинск

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Минпросвещения."Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института. Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 "Горностай" города Новосибирска)", — говорится в релизе.Отмечается, что по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая, а американцы повторили результат российских старшеклассников: у них тоже три золота и одно серебро."Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствует о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования. У нас многое сейчас делается для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка", — приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021-го. За время учебно-тренировочных сборов четырех участников олимпиады отобрали из более чем 80 претендентов.International Olympiad in Informatics ежегодно проводится с 1989 года по инициативе ЮНЕСКО. Первую олимпиаду принял болгарский город Правец, вторую — Минск. В России олимпиада проходила в 2016 году в Казани. В прошлом году в турнире приняли участие команды из 80 стран, россияне тогда также завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

https://sn.ria.ru/20220715/olimpiada-1802649237.html

https://ria.ru/20220727/olimpiady-1805415946.html

россия

красноярск

челябинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, московский физико-технический институт, юнеско, красноярск, челябинск, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)