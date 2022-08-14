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Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/magate-1809528285.html
Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия предпринимает все усилия для того, чтобы допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но западные страны препятствуют этому,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:01
2022-08-14T22:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепр (город)
совет безопасности оон
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия предпринимает все усилия для того, чтобы допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но западные страны препятствуют этому, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE"."Мы бьемся за то, чтобы специалисты — представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова уже давно. Но вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают все, чтобы этого не допустить", — пояснила она.Захарова также упомянула выступление украинской делегации на недавно прошедшем заседании Совета Безопасности ООН.По ее мнению, происходящее очень похоже на ядерный терроризм, когда в отношении действующих АЭС ведутся боевые действия. Представитель российского внешнеполитического ведомства допустила, что Украина атакует Запорожскую электростанцию, чтобы достичь поставленной ей задачи — "истребить себя как общность".ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
https://ria.ru/20220814/zaporozhe-1809486372.html
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россия, украина, днепр (город), совет безопасности оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, магатэ, оон, владимир рогов, рафаэль гросси, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепр (город), Совет Безопасности ООН, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, МАГАТЭ, ООН, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины
18:01 14.08.2022 (обновлено: 22:49 14.08.2022)
 
Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Представитель МИД Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия предпринимает все усилия для того, чтобы допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но западные страны препятствуют этому, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE".
"Мы бьемся за то, чтобы специалисты — представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова уже давно. Но вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают все, чтобы этого не допустить", — пояснила она.
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Захарова также упомянула выступление украинской делегации на недавно прошедшем заседании Совета Безопасности ООН.

"Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не сами в себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать..." — отметила дипломат.

По ее мнению, происходящее очень похоже на ядерный терроризм, когда в отношении действующих АЭС ведутся боевые действия. Представитель российского внешнеполитического ведомства допустила, что Украина атакует Запорожскую электростанцию, чтобы достичь поставленной ей задачи — "истребить себя как общность".
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
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С начала августа ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепр (город)Совет Безопасности ООНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМАГАТЭООНВладимир РоговРафаэль ГроссиВооруженные силы Украины
 
 
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