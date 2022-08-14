https://ria.ru/20220814/koreya-1809448057.html

СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек

СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек

Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек, судьба еще четырех остается неизвестной, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T04:51

2022-08-14T04:51

2022-08-14T04:51

в мире

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 14 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек, судьба еще четырех остается неизвестной, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 13 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено около трех тысяч зданий, большинство из них - в Сеуле.По данным агентства, число жертв ливней возросло до 14. Без вести пропавшими остаются еще четыре человека. Ранения получили 18 человек. 7 480 человек по всей стране были временно эвакуированы.По состоянию на вечер 11 августа KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны.

https://ria.ru/20220810/koreya-1808485354.html

южная корея

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в мире, южная корея, сеул