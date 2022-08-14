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СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек - РИА Новости, 14.08.2022
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СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек
СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек
Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек, судьба еще четырех остается неизвестной, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T04:51
2022-08-14T04:51
в мире
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 14 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек, судьба еще четырех остается неизвестной, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 13 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено около трех тысяч зданий, большинство из них - в Сеуле.По данным агентства, число жертв ливней возросло до 14. Без вести пропавшими остаются еще четыре человека. Ранения получили 18 человек. 7 480 человек по всей стране были временно эвакуированы.По состоянию на вечер 11 августа KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны.
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в мире, южная корея, сеул
В мире, Южная Корея, Сеул
04:51 14.08.2022
 
СМИ: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек

Ренхап: в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек, четверо пропали

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНепогода
Непогода - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СЕУЛ, 14 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек, судьба еще четырех остается неизвестной, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 13 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено около трех тысяч зданий, большинство из них - в Сеуле.
По данным агентства, число жертв ливней возросло до 14. Без вести пропавшими остаются еще четыре человека. Ранения получили 18 человек. 7 480 человек по всей стране были временно эвакуированы.
По состоянию на вечер 11 августа KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 08:49
Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней
 
В миреЮжная КореяСеул
 
 
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