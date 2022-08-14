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Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной - РИА Новости, 14.08.2022
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной
МЧС уточнило, что неизвестной остается судьба 20 человек в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:23
2022-08-14T23:23
2022-08-14T23:23
в мире
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. МЧС уточнило, что неизвестной остается судьба 20 человек в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.Ранее в мэрии армянской столицы заявили о 27 пропавших без вести."Уточняется информация о 20 гражданах. Один из 27 без вести пропавших оказался среди погибших, остальных удалось идентифицировать", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли три человека, 61 получил ранения.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной
В МЧС Армении уточнили, что судьба 20 человек после взрыва в ТЦ в Ереване неизвестна