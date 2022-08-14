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Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной - РИА Новости, 14.08.2022
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Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной - РИА Новости, 14.08.2022
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной
МЧС уточнило, что неизвестной остается судьба 20 человек в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:23
2022-08-14T23:23
в мире
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. МЧС уточнило, что неизвестной остается судьба 20 человек в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.Ранее в мэрии армянской столицы заявили о 27 пропавших без вести."Уточняется информация о 20 гражданах. Один из 27 без вести пропавших оказался среди погибших, остальных удалось идентифицировать", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли три человека, 61 получил ранения.
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в мире, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
23:23 14.08.2022
 
Судьба 20 человек после взрыва в Ереване остается неизвестной

В МЧС Армении уточнили, что судьба 20 человек после взрыва в ТЦ в Ереване неизвестна

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Sputnik
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В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. МЧС уточнило, что неизвестной остается судьба 20 человек в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.
Ранее в мэрии армянской столицы заявили о 27 пропавших без вести.
"Уточняется информация о 20 гражданах. Один из 27 без вести пропавших оказался среди погибших, остальных удалось идентифицировать", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли три человека, 61 получил ранения.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
В миреАрменияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на рынке в Ереване
 
 
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