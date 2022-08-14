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Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.08.2022
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Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.08.2022
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело
Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:03
2022-08-14T22:03
в мире
ереван
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян."В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - написал Абрамян в соцсетях.По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. "На данный момент причины взрыва не установлены", - уточнил представитель прокуратуры.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, ереван, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
22:03 14.08.2022
 
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело

Представитель генпрокуратуры Армении Абрамян: из-за взрыва в ТЦ возбудили уголовное дело

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.
"В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - написал Абрамян в соцсетях.
По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. "На данный момент причины взрыва не установлены", - уточнил представитель прокуратуры.
Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
В миреЕреванАрменияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на рынке в Ереване
 
 
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