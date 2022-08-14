https://ria.ru/20220814/delo-1809563731.html
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.08.2022
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело
Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:03
2022-08-14T22:03
2022-08-14T22:03
в мире
ереван
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809497478_0:87:1114:714_1920x0_80_0_0_6176e3650d11da17db0b7c8a90c94d3b.jpg
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян."В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - написал Абрамян в соцсетях.По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. "На данный момент причины взрыва не установлены", - уточнил представитель прокуратуры.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809497478_36:0:988:714_1920x0_80_0_0_ab2c864b8730e2aef264676bcf88b51a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело
Представитель генпрокуратуры Армении Абрамян: из-за взрыва в ТЦ возбудили уголовное дело