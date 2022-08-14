https://ria.ru/20220814/delo-1809563731.html

Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело

Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело - РИА Новости, 14.08.2022

Из-за взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване возбудили уголовное дело

Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:03

2022-08-14T22:03

2022-08-14T22:03

в мире

ереван

армения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян."В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - написал Абрамян в соцсетях.По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. "На данный момент причины взрыва не установлены", - уточнил представитель прокуратуры.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ереван, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване