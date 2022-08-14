https://ria.ru/20220814/bayden-1809485141.html

В конгрессе считают, что Байден не будет баллотироваться на второй срок

В конгрессе считают, что Байден не будет баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 14.08.2022

В конгрессе считают, что Байден не будет баллотироваться на второй срок

Джо Байден не примет участие в следующих президентских выборах в 2024 году, сообщила в интервью газете The New York Times председатель комитета палаты... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:22

2022-08-14T13:22

2022-08-14T13:47

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

барак обама

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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Джо Байден не примет участие в следующих президентских выборах в 2024 году, сообщила в интервью газете The New York Times председатель комитета палаты представителей по надзору и реформе Кэролин Малони."Не под запись, он не будет баллотироваться", — заявила чиновница, отвечая на вопрос, следует ли Байдену снова участвовать в выборах.После этого журналист издания попросила Малони дать ответ "под запись".Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение американского лидера вновь побороться за кресло президента. СМИ также писали, что Байден лично говорил об этом Бараку Обаме. Сам глава государства заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп.

https://ria.ru/20220629/bayden-1799107189.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, барак обама