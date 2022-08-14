07:08 14.08.2022 (обновлено: 09:41 14.08.2022)
Российская ПВО отразила украинский удар по Запорожской АЭС
Представитель Запорожской администрации Рогов: ПВО отразила удар со стороны ВСУ по ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Запорожская атомная электростанция после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Накануне ВСУ вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС, а также и ТЭС. По прилегающей к ней территории выпустили девять артиллерийских снарядов.
"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал Рогов.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совета Безопасности ООН. По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.