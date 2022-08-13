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Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 13.08.2022
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Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна
Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 13.08.2022
Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна
Российские аграрии на сегодняшний день намолотили 78 миллионов тонн зерна, обеспечив продовольственную безопасность страны, сообщил на чемпионате России по... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:14
2022-08-13T13:18
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ПОСЕЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА (Ленинградская обл.), 13 авг - РИА Новости. Российские аграрии на сегодняшний день намолотили 78 миллионов тонн зерна, обеспечив продовольственную безопасность страны, сообщил на чемпионате России по пахоте директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов."На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", - сказал Некрасов.Он обратил внимание на темпы уборки, которые, "несмотря на сложности с погодой, несмотря на различные проблемы, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития".Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в 2022 году ожидался в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил на прошлой неделе, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в стране в 130 миллионов тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, включая 75,94 миллиона тонн пшеницы.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:14 13.08.2022 (обновлено: 13:18 13.08.2022)
 
Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна

Минсельхоз: аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна, гарантировав продбезопасность

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости
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Сбор урожая зерновых. Архивное фото
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ПОСЕЛОК ИМ. СВЕРДЛОВА (Ленинградская обл.), 13 авг - РИА Новости. Российские аграрии на сегодняшний день намолотили 78 миллионов тонн зерна, обеспечив продовольственную безопасность страны, сообщил на чемпионате России по пахоте директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.
"На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", - сказал Некрасов.
Он обратил внимание на темпы уборки, которые, "несмотря на сложности с погодой, несмотря на различные проблемы, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития".
Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в 2022 году ожидался в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил на прошлой неделе, что видит риски недостижения показателя по урожаю зерна в стране в 130 миллионов тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.
В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, включая 75,94 миллиона тонн пшеницы.
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